Domenica 4 ottobre un nuovo carico di ospiti ci terrà compagnia nel salotto più prestigioso della domenica pomeriggio di mamma Rai. Stiamo parlando di Domenica in al cui timone ritroveremo Mara Venier. Dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma la padrona di casa riceve in studio Marina Vannini la mamma di Marco Vannini in merito alla sentenza della cassazione di qualche giorno fa che assegna 14 anni di carcere a Ciontoli il capo famiglia e 9 anni invece ai figli e alla moglie di quest’ultimo.

Una storia di cronaca che ha toccato tutta l’Italia, che attraverso questa sentenza ha ribaltato la prima, in cui venivano dati solo 5 anni al Ciontoli. Marina, una donna forte dignitosa che non ha mai perso la speranza di avere giustizia per il figlio.

E sempre in studio nel salotto di zia Mara troveremo:

Alessandro Gassman ,

, Giovanna Mezzogiorno

Rocco Hunt con Ana Mena.

Gassmann sicuramente presenta la sua nuova fiction Io ti Cercherò da lunedì 5 ottobre in prima serata su Rai 1. Una storia avvincente che racconta le vicissitudini di un ex poliziotto alla deriva travolto da un dolore fortissimo: il suicidio del figlio. Si indaga e si scopre che forse non si è trattato di suicidio.

Poi in studio l’attrice Giovanna Mezzogiorno fra i protagonisti del film di Daniele Lucchetti “Lacci”. Per la compagine musicale invece troviamo il cantautore Rocco Hunt con Ana Mena con una esibizione in studio. Per il mondo della magia invece, torna il simpatico mago Maxim.

Il talk di Ballando con le Stelle a Domenica In

Ci sarà poi spazio per il talk su Ballando con le Stelle con opinionisti in studio e ospiti in collegamento. Anche il momento informativo sul coronavirus e sul numero dei contagiati in Italia sarà affidato al Professor Le Foche.

Insomma, fra ospiti, chiacchierate, interviste e momenti musicali Mara Venier si appresta ad aprire un’altra domenica all’insegna del buon umore, della buona musica e delle notizie più importanti dell’attualità. Ricordando anche che Zia Mara condurrà assieme a Carlo Conti l’edizione 2020 dello Zecchino D’Oro.

Appuntamento quindi con Domenica In, per il 4 ottobre alle ore 14, 00 subito dopo il TG1 delle 13.30 naturalmente su Rai 1 con Mara Venier.