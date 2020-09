Nuova fiction in arrivo su Rai 1 lunedì 5 ottobre con uno degli attori più apprezzati del cinema italiano: Alessandro Gassmann. “Io ti cercherò”, il nome della fiction che approda lunedì 5 ottobre in prime time su Rai 1, è un giallo avvincente che si snoda in 4 serate sullo sfondo di una città che alterna quartieri esclusivi a borgate di periferia.

Io ti cercherò su Rai 1 con Alessandro Gassmann: trama di cosa parla

Al centro della trama la storia di un padre, Valerio Frediani – a cui presta il volto Gassmann – e un figlio, Ettore che muore suicida. Tuttavia, una morte non proprio limpida che appare inspiegabile tanto da portare il padre ad indagare per scoprire cosa è veramente accaduto.

Ettore era un ragazzo innamorato della vita, entusiasta e solare: il suicidio stride notevolmente con il quadro completo del ragazzo che era anche molto altruista e impegnato nel sociale. Convinta che dietro al morte del ragazzo si nasconda altro, è anche la fidanzata di Ettore, Martina interpretata da Zoe Tavarelli, che condivide con Valerio il dolore della perdita del ragazzo e la convinzione che non si sia trattato di suicidio.

Io ti Cercherò, quando in tv? dal 5 ottobre in prima serata su Rai 1

Alessandro Gassmann è un attore che passa indifferentemente dal cinema alla televisione senza storcere il naso se si parla di fiction tv come invece fanno molti suoi colleghi. L’ultimo lavoro in televisione di Gassmann è sempre una serie tv che ha raccolto un ottimo consenso di pubblico, I Bastardi di Pizzofalcone. Ora in Io Ti Cercherò, torna con un ruolo complesso: un ex poliziotto ostinato cinico e orgoglioso che ha molte difficoltà ad esternare i propri sentimenti.

Io ti cercherò, cast: Alessandro Gassmann e Maya Sansa

Vicino a Gassmann nella fiction Io ti cercherò anche la bravissima attrice Maya Sansa che interpreta Sara, affascinante e determinata vice questore, sua vecchia fiamma. Entrambi indagano sul suicidio del ragazzo scoprendo una serie di incongruenze, tanto che si convincono che in realtà non si tratti di suicidio ma di altro.

Un’indagine difficile perché coinvolgerà Valerio in prima persona trattandosi del figlio. Ma con l’aiuto di Sara e di suo fratello Gianni a cui presta il volto Andrea Sartoretti anche lui poliziotto, faranno luce nella vicenda.

Cast e personaggi di Io ti Cercherò

Nel cast di Io ti cercherò ci sono:

Andrea Sartoretti,

Luigi Fedele,

Zoe Tavarelli,

Giordano De Plano,

Fiorenza Pieri,

Giada Prandi,

Ettore Belmondo,

Massimo De Francovich,

Sara Franchetti,

Lorenzo Gioielli,

Alessandro Procoli,

Federico Tocci,

Cesare Apolito,

Domenico Macrì.