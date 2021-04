Le anticipazioni e gli ospiti di Domenica In, il varietà degli italiani nel giorno di festa della Tv pubblica. Una Santa Pasqua in compagnia dell’amatissima Mara Venier e del suo carico di ospiti che spaziano dal mondo della canzone a quello del cinema e della Televisione. Senza dimenticare l’appuntamento con l’informazione sull’emergenza sanitaria da covid 19.

Domenica In: gli ospiti della trentesima puntata del prossimo 4 Aprile 2021

Eccoci, agli ospiti e le anticipazioni della puntata di Domenica In, del 4 aprile, giorno di Pasqua. Il popolare contenitore d intrattenimento televisivo andrà in onda anche nella festività, con Zia Mara e i suoi tanti ospiti. Dagli studi Fabrizio Frizzi a Roma, la signora della Domenica televisiva, Mara Venier, terrà compagnia ai moltissimi italiani costretti a rimanere a Casa in seguito alle restrizioni dell’ultimo DPCM del governo Draghi.

Come di consuetudine, una puntata piena di ingredienti fra informazione, attualità, intrattenimento con al timone la sempre frizzante e dirompente Mara Venier.

Appuntamento fisso con l’informazione sul covid 19 a Domenica In il 4 aprile 2021

Si parte come sempre con lo spazio dedicato all’emergenza sanitaria da Covid-19. Ospiti: il sottosegretario alla Sanità Professor Pierpaolo Sileri ed il Professor Francesco Le Foche, che faranno il punto sulla situazione odierna . Dal piano vaccinale al numero dei contagi fino al numero dei deceduti.

Katia Ricciarelli e Giovanna Ralli ospiti a Domenica In

Si prosegue poi con due grandi amiche di Mara Venier: Katia Ricciarelli e Giovanna Ralli. La prima come già saprete è stata ospite la scorsa domenica e lamentava il fatto che non avesse ancora ricevuto il vaccino.

Domenica In ospiti: tornano Orietta Berti e Romina Power

Si prosegue poi con altre due donne della musica: Orietta Berti e Romina Power. Ospiti spesso di Zia Mara ci allieteranno con i loro racconti e le loro canzoni. Ospite anche un altro grande amico di Mara Venier, la Zia Malgy, ovvero Cristiano Malgioglio e il conduttore di Tv8 Enrico Papi.

A Domenica In dopo il covid torna Vincenzo De Lucia

Dopo al brutta esperienza con il covid, torna il fantasista e comico Vincenzo De Lucia, che saprà ancora stupirci con sue imitazioni di Barbara d’Urso che andrà in onda anche lei la domenica di Pasqua con Domenica Live, in una versione più lunga, dove ci sarà uno sovrapposizione con la trasmissione di Mara. A questo proposito, mentre tutti parlano di una accesa rivalità fra le due conduttrici, ci pensano entrambe a spegnere qualsiasi polemica affermando che nn c’è rivalità.