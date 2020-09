Eccoci arrivati alle anticipazioni e gli ospiti di Domenica In, il contenitore domenicale della Rai, Radio Televisione Italiana in onda dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, il 27 settembre dalle ore 14. Padrona di casa indiscussa e insostituibile la nostra amata Mara Venier. Scopriamo insieme gli ospiti che allieteranno il giorno di festa dell’ammiraglia Rai.

Le anticipazioni della terza puntata di Domenica In del 27 settembre dalle ore 14 su Rai 1

Come già sapete la domenica di Zia Mara si arricchisce sempre di ospiti che spaziano dal mondo della televisione dello spettacolo e della musica. Proprio dal mondo musicale arriva Emma Marrone, nuovo giudice del talent targato Sky, X Factor. Emma dopo molti anni ad Amici di Maria de Filippi in qualità di Direttore Artistico dei ragazzi è approdata quest’anno nella giuria di un altro talent musicale, X Factor.

La cantante è in promozione con il suo nuovo singolo, Latina e sicuramente a Zia Mara si racconterà in modo spontaneo e diretto come è nel suo stile, spaziando dalla vita privata, alla malattia, alla carriera e la nuova esperienza come giudice di un altro talent.

A Domenica In nel pomeriggio di Rai 1, i protagonisti de “L’Alllieva”

Arrivano poi in studio due attori amatissimi dal grande pubblico: Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale che la sera debutteranno su Rai 1 con la terza stagione della fiction di successo L’Allieva.

A Domenica In: Rita dalla Chiesa in un ricordo del padre Carlo Alberto

Sarà poi la volta di Rita Dalla Chiesa, ospite di Mara Venier in cui si parlerà del padre, generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, assassinato dalla mafia e su cui Rita ha scritto un libro. In questo giorno il generale avrebbe compiuto gli anni, ci sarà quindi modo di ricordarlo non solo nella veste istituzionale ma anche come padre.

Poi a fare compagnia agli italiani arriva la travolgente comicità di Massimo Lopez, grande amico di Mara Venier presente più volte nella scorsa stagione del programma, ma che stavolta si soffermerà più sulla vita privata e del suo rapporto con la madre.

Domenica In e il talk su Ballando con le Stelle

Torna poi il talk sullo show del sabato sera di Rai1 Ballando con le stelle. In studio per parlare dello show, condotto da Milly Carlucci:

Selvaggia Lucarelli,

Alberto Matano,

Guillermo Mariotto.

In collegamento due protagonisti dello show prodotto in collaborazione con la Ballandi: Paolo Conticini e Alessandra Mussolini.