Eccoci arrivati al consueto appuntamento con le anticipazioni e gli ospiti di Domenica In che interverranno nella ventiquattresima puntata del varietà domenicale di Viale Mazzini.

Dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 23 febbraio 2020 andrà in onda la 24esima puntata di Domenica In al cui timone troveremo come sempre la spumeggiante Mara Venier.

Zia Mara darà il benvenuto in studio all’attore romano, amatissimo dal grande pubblico, Carlo Verdone. L’attore e regista, che si concede veramente poco alle tv sarà ospite della Venier per presentare il suo nuovo film, “Si vive una volta sola”.

Il film è prodotto da Filmauro e distribuito da Vision Distribution. Le riprese si sono svolte principalmente in Puglia, nelle zone di Bari, Monopoli, Polignano a Mare, Castro e Otranto.

Racconta la storia di un quartetto di medici bravissimi ed eccellenti nel loro lavoro, tanto che anche il Papa si affida alle loro cure, quanto maldestri, distratti e inaffidabili nella vita privata. Ma un’esperienza che vivranno tutti e quattro, li cambierà completamente.

“Si vive una volta sola” – spiega Carlo Verdone – rappresenta per me una piacevole novità. Nei miei ultimi film, infatti, le storie erano perlopiù incentrate su rapporti a due e quindi avevo voglia di tornare a un racconto con una dinamica più collettiva e corale, ad una vicenda in cui al centro ci fosse un gruppo di persone, con le loro fragilità e le loro contraddizioni…Dopo quarant’anni di carriera mi meraviglio ancora di quanta energia serva per fare un film e ogni primo giorno di set è sempre, da quarant’anni, un primo giorno di scuola.

Con Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora, (protagonisti del film assieme a Verdone n.d.r.) si è creata immediatamente l’alchimia giusta e il contributo che hanno dato al film con il loro talento mi ha senz’altro permesso di svolgere il mio lavoro da regista in maniera più rilassata…”

Il Festival di Sanremo ancora protagonista a Domenica In

Torna ancora il Festival di Sanremo con in studio la presenza di Francesco Gabbani con il suo “Viceversa” ed ancora Irene Grandi, Le Vibrazioni, Enrico Nigiotti e Rita Pavone.

Ancora ospite di zia Mara un suo caro amico: Teo Teocoli.