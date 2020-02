Eccoci arrivati alle anticipazioni e agli ospiti di Domenica In del 2 febbraio 2020. Chi siederà nel salotto televisivo di Rai 1? Mara Venier dagli studi Fabrizio Frizzi accoglierà nella domenica del dì di festa, un carico di ospiti eccellenti, che ci terrà compagnia dalle ore 14.00 alle ore 17.30 circa.

Domenica In: gli ospiti della ventunesima puntata del contenitore festivo dell’ammiraglia Rai

Come di consueto, a ridosso del Festival di Sanremo tutte le trasmissioni di Viale Mazzini fanno quadrato intorno alla kermesse canora e potremo contare su un talk dettagliato con annesso ospiti e filmati sulla manifestazione musicale più importante del nostro Paese.

Quest’anno Sanremo spegnerà 70 candeline quindi ripercorreremo un po’ la storia del Festival e ci saranno ben due collegamenti con la cittadina ligure.

Immancabile, quindi il talk proprio sul Festival di Sanremo con Pierluigi Diaco, Iva Zanicchi, Peppino Di Capri, Nunzia De Girolamo ed Pino Strabioli.

In studio con Mara Venier: Grignani, Arisa e l’attrice Vanessa Incontrada

Per quanto riguarda il mondo della musica due ospiti importanti Gianluca Grignani, che ultimamente, è un po’ defilato dal panorama televisivo. E poi ancora Arisa che arriva direttamente dalla trasmissione tv Il cantante Mascherato condotta da Milly Carlucci.

In studio con Mara anche l’attrice Vanessa Incontrada, che sarà protagonista di una fiction su Rai 1 “Come una madre” che prenderà il via domenica sera. Nel cast anche Giuseppe Zeno, Sebastiano Somma, Katia Ricciarelli, Simone Montedoro, Marco Cocci, Eleonora Giovanardi, Ninni Bruschetta, Luigi Diberti, Fabrizio Contri.

Mara Venier intervista Andrea Vianello a Domenica In

In studio poi, una intervista a cuore aperto, come è nello stile di Mara Venier ad Andrea Vianello che ha appena dato alle stampe il libro in cui parla della sua malattia.

Il giornalista ospite di Mara Venier, racconterà la sua esperienza dopo l’ictus che lo ha colpito. In una recente intervista Vianello ha dichiarato:

“Non pensavo che potesse succedere di tornare in uno studio televisivo, non era neanche così importante. Quando mi sono svegliato e non riuscivo a parlare la cosa più importante non erano la tv o il lavoro.

Anche se io non so fare niente, e facevo solo il mestiere di chi parla. Volevo riprendere la mia vita, parlare con i miei figli, con mia moglie. Non vergognatevi, la malattia non è una colpa”