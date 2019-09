Non esiste Domenica In senza Mara Venier? Dal 15 settembre 2019 il programma di Rai 1 torna in tv con l’amata conduttrice. A svelare, allora, gli ospiti delle prime puntate e le novità nel cast ci ha pensato la diretta interessata, oggi in conferenza stampa a Roma.

Domenica In 2019 – 2020, Mara Venier svela gli ospiti della prima puntata e le novità nel cast

Tra gli ospiti della prima puntata di Domenica In 2019 – 2020, ci saranno anche Andrea Bocelli e Giulia De Lellis. Quest’ultima parlerà del libro che ha scritto, con Orietta Berti che in studio le farà tre domande “piccanti”.

Orietta Berti è una delle attese novità nel cast di quest’anno. A quanto pare non coinvolta nel nuovo Che tempo che fa su Rai 2, la cantante è stata arruolata da Mara Venier come opinionista fissa e forse anche come inviata per collegamenti in giro per l’Italia.

A proposito di novità nel cast, per questa ennesima edizione del programma di Rai 1 ci sarà anche Gabriella Germani. Già nella prima puntata, infatti, la nota imitatrice nata a Sora farà una delle sue “incursioni” – sorpresa.

Domenica In 2019 – 2020, le anticipazioni dalla conferenza stampa e il nuovo gioco La Cassaforte

Dalla seconda puntata del 22 settembre 2019, a Domenica In torneranno anche le interviste a mamme – purtroppo – legate a tragici fatti di cronaca. Salvo cambiamenti, domenica 22 si parlerà del caso dei cuginetti investiti da un Suv a Palermo.

Sempre il 22 e grazie a La Cassaforte, il clima in studio sarà anche leggero. Archiviato definitivamente il Cruciverbone, il nuovo gioco telefonico, ideato da Tonino Quinti, coinvolgerà il pubblico da casa e sarà ispirato ai giochi storici con Raffaella Carrà.

Del resto, parole d’ordine di questa nuova Domenica In saranno tre: risate, commozione e riflessione. Il programma di Rai 1 andrà in onda dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma (con una nuova scenografia) e nel consueto orario (compreso tra le ore 14.00 e le 17.30).

Dopo Domenica In, Mara Venier approderà anche in prima serata con La porta dei sogni – un nuovo format “perfetto per lei“, dice la direttrice di Rai 1 Teresa De Santis in conferenza stampa -, che verrà trasmesso per tre puntate a partire dal prossimo venerdì 20 dicembre 2019.