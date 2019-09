Mara Venier colora la Domenica In della Rai con nuovi ospiti pronti a raccontarsi. Queste le prime anticipazioni sulla nuova edizione del programma, che torna in tv a partire da metà settembre 2019.

Domenica In 2019 – 2020 in tv dal 15 settembre: gli ospiti della prima puntata e l’orario di inizio su Rai 1

La prima puntata di Domenica In 2019 – 2020 andrà infatti in onda domenica 15 settembre. Il programma di Rai 1 avrà inizio dalle ore 14.00 – subito dopo il Tg1 – e terminerà intorno alle 17.20 circa.

Padrona di casa sarà ancora una volta Mara Venier, riconfermata al timone per il secondo anno consecutivo. Tuttavia, nonostante il successo di ascolti tv registrato dalla passata edizione, quest’anno Domenica In non durerà qualche ora in più.

«Domenica In è piaciuta così tanto lo scorso anno che non voglio cambiarne l’impianto. Mi avevano chiesto di allungarla, ma ho preferito mantenere gli stessi orari, garantendo una diretta di alto livello» le parole della «Zia Mara » a Gente.

Al settimanale la conduttrice di RaiUno ha anche fatto sapere che, tra gli ospiti della prima puntata, saranno presenti Romina Power e Amadeus e che nel cast fisso presenzierà Orietta Berti. Ma chi altro ci sarà tra i primi ospiti di Domenica In?

A fornire le anticipazioni del caso ci hanno pensato i colleghi di Maridacaterini.it. Secondo il sito, sono questi gli altri nomi di punta: Giulia De Lellis (da poco anche scrittrice); Daniele Liotti con Rocio Munos Morales (protagonisti di Un passo dal cielo 5); Arisa (amata cantante che torna in studio).

Mara Venier colora lo studio di Domenica In 2019 – 2020: il nuovo promo (video)

Intanto, in queste ore, Mara Venier sta già portando un po’ di colore nel pomeriggio domenicale di Rai 1. Come? Beh, grazie al nuovo promo di Domenica In 2019 2020, che il marito Nicola Carraro ha anticipato ai telespettatori con un video diffuso sui social.

Nel filmato del nuovo spot, Venier appare tra scalette e lavori in corso, mentre dipinge una parete del rinnovato studio Fabrizio Frizzi in Roma (ex Dear) e in sottofondo si sente la canzone Eh…già di Vasco Rossi.

Per il resto, il regista di Domenica In 2019 – 2020 è Roberto Croce, che torna a firmare la regia dopo il lavoro dello scorso anno con Sergio Colabona e dopo che già in passato ha lavorato con la “regina della domenica” Mara Venier.