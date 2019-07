Mara Venier, dopo Domenica In approda in prima serata. La spumeggiante conduttrice, per tutti Zia Mara, dal 20 dicembre 2019 condurrà anche un programma serale che si chiamerà La Porta dei Sogni. Ma non solo! L’inarrestabile Venier farà anche un programma su RadioDue. Ma vediamo nel dettaglio tutti gli impegni di Mara Venier nella stagione televisiva 2019/2020.

Mara Venier riconfermata a Domenica In, ma per lei anche un programma in prima serata

L’anno scorso il ritorno della Venier in Rai, dopo anni di assenza, era un banco di prova, per lei, per l’azienda ma soprattutto per il pubblico che la segue sempre con affetto. In considerazione degli ascolti ottenuti, sempre molto alti possiamo certamente affermare che il pubblico l’ha premiata nuovamente.

In virtù di questo, (uno share sempre invidiabile, che è riuscito a contrastare più volte Domenica Live di Barbara D’Urso), i vertici di Viale Mazzini l’hanno promossa anche in prima serata.

La Porta dei Sogni, di cosa parla e quando andrà in onda

Il nuovo format affidato alla Venier, si chiamerà La Porta Dei Sogni: un misto tra Carramba e C’è Posta per te. La messa in onda è prevista per venerdì 20 dicembre, durante il periodo natalizio quindi, subito dopo la trasmissione di Carlo Conti, Tale e Quale Show.

La conduttrice veneta presenterà La Porta dei Sogni

Il serale di Mara Venier sarà una sorta di “Shiny floor studio show”. Cioè uno show brillante, dove al centro del racconto ci saranno storie, sorprese, emozioni, sentimenti, desideri da realizzare, begli incontri, tante esterne. Insomma, si riderà e ci si commuoverà. È uno show nuovo e moderno. Che può essere accostato, non tanto a Carramba o C’è Posta per te, ma a “Il treno dei desideri”, il programma di Antonella Clerici.

La decisione di Zia Mara di accettare anche l’impegno serale

Mara Venier, tornerà a condurre Domenica In come è ormai noto, dal 15 settembre su Rai 1. La conduttrice ha rifiutato di allungare il programma fino alle 18.45, tanto che i vertici di Viale Mazzini, subito dopo il contenitore domenicale hanno deciso di ospitare un altro programma con al timone Francesca Fialdini, A Ruota Libera.

Ma la Venier ha accettato la conduzione di un programma serale perché si è innamorata del format.

“Quando il direttore di Raiuno Teresa De Santis e l’amministratore di Endemol Paolo Bassetti mi hanno proposto il format- rivela la Venier– mi sono innamorata. Iniziamo il 20 dicembre, sotto le feste di Natale”.

Mara Venier si fa in tre: Domenica In, La Porta dei Sogni e un programma radiofonico su Radiodue

La Mara Nazionale, farà anche una trasmissione in radio, che si chiamerà “Chiamate Mara 3131”. Anche lei come Fiorello si dà all’etere, infatti dal l 4 ottobre fino a dicembre la Venier farà 4 speciali su Radiodue. C’è in mente di proseguire anche nel nuovo anno, ma ancora è tutto da studiare: devono poter coincidere gli impegni tra Domenica In e la Porta dei Sogni.

La Venier vorrebbe al suo fianco in quest’avventura radiofonica, Stefano Magnanensi, il direttore d’orchestra di “Domenica in”, come spalla per potersi divertire, dal momento che con il collega ha un bel feeling. Nel programma parlerà di tutto con gli ascoltatori che interverranno con le telefonate.

Insomma, la Venier è in gran forma e i suoi numerosi impegni ci prospettano un anno all’insegna della simpatia in sua compagnia.