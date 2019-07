Stagione nuova, vecchie abitudini. La primavera è alle porte, ancora un mese d’estate e poi entreremo nella nuova stagione autunnale. In televisione ci saranno molte novità, ma anche tante tante riconferme. Barbara D’Urso, ad esempio, confermerà anche in autunno di essere una vera e propria stacanovista. La conduttrice, infatti, oltre a Live – Non è la D’Urso e Pomeriggio Cinque, condurrà anche Domenica Live.

Barbara D’Urso sarà ancora al timone di Domenica Live

Barbara D’Urso ha praticamente annunciato con una stories su Instagram il ritorno di Domenica Live. La conduttrice, infatti, ha postato il video di presentazione della scorsa stagione ed ha scritto: “Ricordate? Mancano poche ore… Siete pronti alla sorpresa?“.

La D’Urso, dunque, lascia intendere di aver accettato la proposta di Pier Silvio Berlusconi, che, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, aveva nuovamente offerto la conduzione di Domenica Live alla conduttrice napoletana.

Barbara D’Urso sarà nuovamente impegnata al timone di tre programmi, anche se il suo record, stabilito proprio nella scorsa primavera, è di ben quattro programmi condotti contemporaneamente.

Domenica Live, si riparte con uno studio tutto nuovo

Il vecchio studio di Domenica Live è stato abbattuto. La trasmissione di Barbara D’Urso ripartirà con uno studio praticamente nuovo. Una sorpresa nella sorpresa per i fan della conduttrice napoletana.

Il programma andrà in onda nella fascia pre serale della domenica e si scontrerà con il nuovo programma di Francesca Fialdini su Rai Uno. La domenica sarà un giorno veramente impegnativo per la D’Urso che, se dovesse essere confermato, condurrà Domenica Live e in prima serata Live – Non è la D’Urso. Una lunga diretta, spezzata solo dal game show di Gerry Scotti in onda su Canale 5.

Barbara D’Urso, che nel frattempo si sta godendo le meritate vacanze in Sicilia insieme al suo amico Malgioglio, non vede l’ora di ripartire con le sue trasmissioni.