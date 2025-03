Venticinquesima puntata dell’edizione 2024-2025 di Domenica In che va in onda oggi, domenica 2 marzo 2025 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è al timone del programma per la sua 16esima volta, la settima consecutiva. Vediamo insieme le anticipazioni della venticinquesima puntata di Domenica In.

Domenica In, le anticipazioni della venticinquesima puntata del 2 marzo

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti di questa venticinquesima puntata di Domenica In? La puntata si aprirà con alcuni dei protagonisti del ‘Festival di Sanremo 2025’, in particolare Massimo Ranieri ripercorrerà alcune tappe della sua carriera e si esibirà con il brano che ha portato sul palco dell’Ariston “Tra le mani un cuore”. Insieme a lui ci sarà Marcella Bella che racconterà del rapporto con il fratello, dei suoi successi e canterà “Pelle diamante”. Oltre a loro ci sarà Serena Brancale, reduce dal successo soprattutto sui social di “Anema e Core”.

Direttamente da ‘Ora o mai più’, il cantautore Pierdavide Carone, che si è candidato anche ad una voce per San Marino, si esibirà con il nuovo singolo “Non ce l’ho con te”. L’attrice Dalila Di Lazzaro sarà protagonista di un’ampia intervista sulla sua vita e sulla sua lunga carriera cinematografica, con lei in studio anche Manuel Pia, musicista e suo compagno da oltre dieci anni.

In studio gli attori de Il Gattopardo

Grande attesa anche per alcuni attori del cast de Il gattopardo, la nuova serie disponibile su Netflix dal 5 marzo. Mara Venier intervisterà Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Deva Cassel (che avrà il ruolo di Angelica) e Saul Nanni (Tancredi).