Salta l’appuntamento serale su Rai Uno con la penultima puntata di “DOC -Nelle tue mani”. La serie tv con Luca Argentero stasera – giovedì 12 novembre – non andrà in onda: perchè e quando tornerà a tenerci compagnia?

DOC su Rai 1, appuntamento rimandato per la penultima puntata

Luca Argentero & Co. erano ormai diventati un appuntamento fisso per tantissimi fans della serie ambientata tra le corsie del Policlinico Ambrosiano, ed erano tantissimi i telespettatori che – ogni giovedì sera – si collegavano su Rai Uno per seguire le vicende di Doc.

Stasera però li attende una brutta sorpresa: la serie non sarà trasmessa. Perché la Rai ha sospeso Doc, cosa vedremo al suo posto e soprattutto quando tornerà a tenerci compagnia?

Dalle corsie del Policlinico Ambrosiano al campo di calcio: cambia la programmazione Rai

La necessità della rete di Stato di cancellare Doc è dovuta all’esigenza di lasciare spazio agli impegni della Nazionale di calcio, che proprio stasera affronterà la Francia in una partita valida per la UEFA Champions League.

Gli appassionati di calcio potranno seguire l’incontro in diretta nella prima serata di Rai Uno, mentre i fans di Doc – Nelle tue mani dovranno pazientare un po’ per scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi. Si tratta infatti di uno stop temporaneo, e la serie tornerà in onda dopo la ‘pausa Nazionale’, con episodi che promettono di tenere tutti con il fiato sospeso.

Quando torna DOC 4 su Rai 1 dopo la pausa?

Come anticipato, si tratterà di uno stop temporaneo, e il dottor Andrea Fanti (interpretato da Argentero) e tutto il cast della serie torneranno a tenerci compagnia giovedì 19 novembre.

In quell’occasione su Rai 1 saranno trasmessi i due episodi della penultima puntata, mentre per scoprire cosa ci riserva il finale di DOC 4 dovremmo attendere fino al 26 novembre. Con la pausa di stasera infatti, slitta anche l’ultimo appuntamento con questa serie che, anche in questo quarto capitolo, ha saputo dimostrare di avere tutti gli “ingredienti” per conquistare il pubblico di Rai Uno, senza mai stancarlo e regalando continui colpi di scena.

Tutte le puntate di Doc – dopo la messa in onda – sono disponibili sulla piattaforma gratuita RaiPlay per la visione ondemand.