Doc – Nelle tue mani tornerà su Rai 1 con nuove puntate «pazzesche». A dirlo è Luca Argentero, che sui social condivide con i fan la gioia per la fine delle riprese. Un commento, quello del primissimo attore nel cast, arrivato dopo che la Rai, in sede di conferenza stampa per i palinsesti 2020 – 2021, ha già ufficializzato il ritorno in tv dell’amata serie, con gli ultimi attesissimi episodi.

Doc – Nelle tue mani, l’annuncio di Luca Argentero: «Le nuove puntate sono pazzesche. Le vedrete in autunno»

Luca Argentero ha commentato la fine delle riprese di Doc – Nelle tue mani anche su Instagram. L’attore torinese ha scritto: «Missione compiuta! Abbiamo finito di girare le nuove puntate…le vedrete in autunno…sono pazzesche…come la squadra che le ha realizzate».

Sembra di capire che gli episodi finali della fiction saranno in tutto sette. La serie andrà in onda da novembre il giovedì sera ma con un solo episodio a settimana, anche per far spazio ad “AmaSanremo”, il nuovo show con Amadeus e le selezioni per il Festival 2021.

Le riprese di Doc – Nelle tue mani erano state interrotte in primavera a causa del Covid-19. Un finale rimandato che non andrà in onda nel 2021, come si poteva temere in un primo momento, ma già tra qualche mese.

L’ultimo appuntamento della serie targata Lux Vide e diretta dal regista Jan Maria Michelini è stato trasmesso ad aprile scorso, in piena pandemia, e su Rai 1 ha fatto registrare un boom di ascolti pari a quasi 9 milioni di spettatori ed il 30% di share medi.

Doc – Nelle tue mani, come rivedere le puntate già andate in onda su Rai 1

L’ultima puntata della prima parte di Doc – Nelle tue mani ha visto Andrea Fanti (Luca Argentero) recuperare il suo ruolo di padre, aiutare Carolina (Beatrice Grannò) di fronte alla malattia e corteggiare nuovamente Agnese (Sara Lazzaro).

Le puntate della fiction già andate in onda su Rai 1 sono disponibili in streaming on demand su RaiPlay, dove è possibile rivedere tutti i primi otto episodi della serie: “Meno 12”, “Selfie”, “Niente di personale”, “Una cosa buona che fa male”, “L’errore”, “Come eravamo”, “Like” e infine “Il giuramento di Ippocrate”.