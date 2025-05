Doc, arriva la versione americana: cast, cosa cambia e quando in tv

La Rai ha deciso di mandare in onda Doc, versione americana della fiction che vede come protagonista Luca Argentero. Scopriamo insieme quando andrà in onda, il cast e cosa cambia rispetto all’originale.

Doc, nella versione americana la protagonista è una donna

Il successo della serie ‘Doc – Nelle tue mani‘, prodotta da Lux Vide, è arrivato fino in America. Oltreoceano hanno infatti deciso di riadattare la serie con protagonista il Dott. Fanti, interpretato da Luca Argentero. Il remake americano arriva ora in Italia e sarà trasmessa su Rai 1 a partire dal 20 maggio 2025, in prima serata alle ore 21.35.

Ma cosa cambia rispetto alla serie originale? La protagonista di Doc è ora la Dottoressa Amy Larsen, interpretata dall’attrice Molly Parker che abbiamo imparato a conoscere in un’altra serie, “House of Cards”. La donna è il primario di Medicina interna del Westside Hospital di Minneapolis dove tutti la temono: dopo aver perso il figlio, che ha causato la fine del suo matrimonio, è infatti diventata scontrosa e poco attenta ai sentimenti dei pazienti. La sua vita è infatti la sua carriera.

Come Fanti, anche Larsen perde la memoria ma a causare l’amnesia in questo caso è un incidente d’auto causato dall’uso del cellulare. Il primario si risveglia dal coma dopo 8 anni, anticipando di 4 quanto accaduto a Fanti. Inoltre durante le puntate vedremo dei flashback che riguardano non solo la vita della protagonista, ma anche degli altri personaggi della serie.

Un grave incidente, il ritorno alla vita senza memoria, la ricostruzione di una nuova versione di sé. La dottoressa Amy Larsen è #DOC. Il remake americano di @DocNelleTueMani dal 20 maggio su #Rai1 pic.twitter.com/Krl8s4GC99 — RadiocorriereTv (@RadiocorriereTv) May 17, 2025

Numero puntate e cast

In totale saranno 5 le puntate di Doc. Nel ruolo del protagonista Andrea Fanti c’è quindi la Dott. Amy Larsen (l’attrice Molly Parker), mentre in quello dell’ex moglie Agnese (in Italia interpretata da Sara Lazzaro), troviamo l’attore Omar Metwally, ex marito. La neuropsichiatra è l’attrice Amirah Vann mentre come colleghi troviamo il Dott. Jake Eller (l’attore Jon Michael Ecker) innamorato della Larsen e lo specializzando TJ Coleman (Patrick R.Walker).