Buone notizie per i fan di Doc-Nelle tue mani. Dall’11 gennaio andranno in onda i nuovi episodi di una delle serie più amate dal pubblico televisivo. Prima del ritorno in tv però i primi due episodi della terza stagione saranno al cinema. Il 18 e 19 dicembre negli UCI Cinemas di tutta Italia saranno disponibili le prime due puntate della nuova stagione, poche settimane prima dell’arrivo su Raiuno. Tante le novità della nuova stagione a partire dalle new entry. Doc 3 ha dato il suo benvenuto infatti a Giacomo Giorgio, diventato popolare grazie alla serie Mare Fuori e sempre più sulla cresta dell’onda con “Noi siamo Leggenda” e “Per Elisa”. Oltre a lui, noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva anche Pierpaolo Spollon che ci ha accolto con il suo solito piglio ironico.

Intervista esclusiva a Pierpaolo Spollon e Giacomo Giorgio

Nella terza stagione di Doc, Riccardo, interpretato da Pierpaolo, si troverà ad affrontare dei cambiamenti drastici. Dopo la morte di Alba, si troverà ad avere un ruolo importante in reparto in quanto spetterà a lui gestire i nuovi specializzandi. Nella vita però, Spollon non sembra spaventato dai cambiamenti e filosofeggia: “I cambiamenti vanno accolti in modo positivo perché danno la possibilità di evolvere. Dai momenti di crisi nascono le grandi rivoluzioni, restare fermi e adagiarsi equivale a morire professionalmente. In questa stagione, il cambiamento è una parola che accomuna tutti i personaggi ma in particolare Riccardo, la cui vita è stata stravolta dalla morte di Alba, dalla sua dipendenza dal lavoro. Ora si troverà a dover rientrare in ospedale e farsi carico delle responsabilità che però non è in grado di assumersi”.

La terza stagione di Doc vede l’ingresso di Giacomo Giorgio. Leggendo dalle anticipazioni, a colpire di più è l’aspetto social del suo personaggio, Federico, uno dei specializzandi. L’attore ci ha rivelato: “Per Federico l’aspetto social è fondamentale, quasi di vitale importanza. Per me invece non lo è affatto. La prima volta che ho letto le scene mi sono chiesto come avrei potuto dire certe cose che mai avrei pronunciato nella mia vita, tipo “posso postare questa foto?”. Posso anticipare che nel corso della terza stagione, questo suo aspetto verrà scalfito”.

Sul paragone con Ciro, personaggio da lui interpretato in Mare Fuori, ammette: “Federico Lentini è una sorta di Filippo Ferrari alias Chiattillo per l’aspetto del milanese, per il fatto di essere il figlio di papà con la strada spianata. Federico e Ciro sono invece agli antipodi”.

A conclusione dell’intervista, abbiamo chiesto ad entrambi quale sia stata la scena che li abbia più coinvolti a livello emotivo. Pierpaolo Spollon dichiara: “Il mio personaggio viene ogni volta tacciato per essere quello ironico, simpatico ma in realtà io quest’anno su 10 scene in 8 piango. E’ un trauma dopo l’altro perché Riccardo vive effettivamente una situazione difficile. Emotivamente c’è stata una scena che abbiamo girato tutti insieme e in cui viene toccato il tema della genitorialità. La mia condizione di padre mi fa vivere le cose in modo diverso rispetto a prima”.