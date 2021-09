Dive Club – Un tuffo nel mistero: trama e cast della serie Netflix

Dive Club – Un tuffo nel mistero è la nuova serie teen mystery e d’avventura sulla scia di Outer Banks. Protagonisti sono infatti un gruppo di ragazzi che partono alla ricerca di una loro amica scomparsa, scoprendo anche dei misteri li coinvolgeranno in prima persona. La serie tv australiana, girata nel Queensland, è stata dapprima presentata in anteprima sul canale digitale 10 Shake, con un lungometraggio speciale per introdurre la storia e i personaggi, prima di essere pubblicato su Netflix dal 3 settembre. La serie è composta da 12 episodi.

Dive Club – Un tuffo nel mistero su Netflix: la trama della serie tv

Ambientata in Australia, sulle coste di Cape Mercy, la storia segue le vicende di un gruppo di adolescenti, abili sommozzatori. In apparenza, le sedicenni Maddie, Lauren, Anna e Stevie sono ragazze normali che affrontano tutti i giorni problemi legati all’amore e all’amicizia. Ma sotto l’acqua, si trasformano in subacquee esperte dove entrano a contatto con un nuovo mondo di avventure.

La loro esistenza idilliaca viene improvvisamente sconvolta quando nella loro città, la fittizia Cape Mercy, è colpita da un ciclone e Lauren, la carismatica leader del gruppo, scompare. Il gruppo si mette sulle tracce dell’amica scovando indizi e misteri che potrebbero cambiare per sempre le loro vite ma anche la loro cittadina. A questo si aggiunge l’arrivo di una nuova sommozzatrice, Izzie, che potrebbe nascondere dei lati oscuri. Le ragazze si immergono in una ricerca disperata per Lauren che solleva più domande che risposte.

A fare da sfondo alle vicende ci sono i luoghi più interessanti dell’Australia, e ovviamente le acque della Grande Barriera Corallina.

Dive Club – Un tuffo nel mistero: il cast e i personaggi

Nel cast della serie tv, Miah Madden nel ruolo di Maddie; Georgia-May Davis è Lauren; Aubri Ibrag è Anna; Sana’a Shaik interpreta Stevie; Mercy Cornwall è Izzie; Joshua Heuston è Henry; Alexander Grant è Hayden; Joseph Spanti è Brad; Phoenix Mendoza è Camille; Jai Koutre è il capo Jack Rose; Veronica Neave è il sindaco Renee Volkov; John McNeill è Sea Dog; Kate Peters è Victoria Volkov; Tim Ross è John Martin; Yasmin Kassim è Lucinda.