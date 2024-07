Tutto pronto per la venticinquesima edizione de “Una Voce per Padre Pio“, il programma nato da un’idea di Enzo Palumbo, che vede figure del mondo della musica e dello spettacolo legate a Padre Pio si esibiscono in una serata dedicata alla glorificazione del santo cattolico. Ecco le anticipazioni e gli ospiti dell’edizione 2024.

Una voce per Padre Pio 2024, tutti gli ospiti e i cantanti

Mercoledì 3 luglio 2024 dalle ore 21.35 appuntamento su Rai1 con l’edizione 2024 de Una voce per Padre Pio, il concerto benefico che si svolge ogni anno a partire dal 2000 in Piazza della Santissima Annunziata a Pietrelcina. A condurre la serata benefica è Mara Venier chiamata a presentare un cast di artisti, cantanti ed ospiti che si alterneranno sul palcoscenico. Una serata all’insegna della grande musica, ma anche di momenti di riflessione con le testimonianze sulla vita e le opere di Padre Pio.

Ecco tutti gli ospiti e i cantanti di Una voce per Padre Pio 2024: Al Bano, Rita Pavone, Fausto Leali, Orietta Berti, Maninni, Ermal Meta, Raf e Mario Biondi. Tra gli ospiti anche l’attore Vinicio Marchioni e Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Tutti gli ospiti sono accompagnati dall’Orchestra “Suoni del Sud” diretta dal maestro Alterisio Paoletti.

🔴Padre Pio Social Aide 2024

Sostegno alle persone più fragili in Italia e Africa.

Per rispondere al bisogno d’aiuto e ampliare i progetti, campagna dell’organizzazione Una Voce per Padre Pio Onlus.#NumeroSolidale 45531 pic.twitter.com/3bL7ikC1zc — Rai per la Sostenibilità – ESG (@raisostenibile) July 3, 2024

Una voce per Padre Pio, la campagna di raccolta fondi: come partecipare

Come ogni anno, il concerto benefico di Una voce per Padre Pio è abbinato ad una campagna di raccolti fondi per il sociale a supporto dei progetti di “Una Voce Per Padre Pio Onlus”. Per chi volesse partecipare e donare è possibile farlo attraverso:

il numero di sms solidale 45531 donando 2 euro con un sms da cellulare Wind3, Tim, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coopvoce e Tiscali;

5 euro con una chiamata da Rete Fissa, Twt, Convergenze e Postemobile e, infine, da 5 a 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, Wind3, Fastweb, Tiscali.

Ricordiamo che “Una Voce per Padre Pio Onlus” sostiene iniziative dell’organizzazione “Una Voce per Padre Pio” sul territorio italiano a sostegno del tessuto sociale più debole e nei Paesi in via di sviluppo in Africa.