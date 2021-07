Outer Banks 2 su Netflix: trama e cast della seconda stagione

Outer Banks 2 continua l’avventura di un gruppo di ragazzi alla ricerca di un tesoro misterioso. A metà tra One Three Hill e I Goonies, la serie Netflix è ambientata in una regione del Nord Carolina conosciuta col nome che dà il titolo allo show. Al centro della storia c’è una caccia al tesoro di 400 milioni di dollari, nascosti in un luogo sconosciuto. A bordo di una nave, il gruppo di protagonisti, soprannominato “i Pogues” si troverà coinvolto in triangoli amorosi, amicizie, piani e alleanze: tutto pur di trovare il fantomatico bottino che cambierà per sempre le loro esistenze. La seconda stagione della serie arriva su Netflix il 30 luglio, a un anno di distanza dalla prima.

Outer Banks 2: la trama della seconda stagione

Nel finale della prima stagione, John Booker è stato incastrato per l’omicidio del padre di Ward. I primi episodi saranno ambientati alle Bahamas dove si svilupperà la prima parte della storia incentrata su un mistero più grande. I vecchi personaggi incontreranno i nuovi per avventurarsi in un altro viaggio: il tesoro verrà finalmente scoperto?

Outer Banks 2 su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast della seconda stagione ritroviamo: Chase Stokes nei panni di John Booker Routledge, leader dei Pogues; Madelyne Cline è Sarah Cameron, figlia del ricco imprenditore Ward Cameron; Madison Bailey è Kiara Carrera, figlia di un proprietario di un famoso ristorante;

Jonathan Daviss interpreta Pope Heyward, la mente del gruppo dei Pogues; Rudy Pankow è JJ Maybank, il miglior amico di John che conosce fin dalla terza elementare; Austin North è Topper Thornton, ex ragazzo di Sarah che disprezza i Pogues; Drew Starkey è Rafe Cameron, fratello maggiore di Sarah; Charles Esten interpreta Ward Cameron, padre di Sarah e ricco imprenditore che vive nella parte ricca degli Outer Banks.

New entry della stagione: Carlacia Grant nei panni di Cleo, una ragazza di Nassau, il cui carattere si scontra con i Pogues; Jontavious Johnson interpreta Stubb; Nick Lawrence è vice Collins; Shane Miclette nella parte di Matthew; ed Elizabeth Mitchell in un ruolo non ancora specificato.