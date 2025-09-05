Con l’arrivo della stagione autunnale Disney+ si prepara ad aggiungere nuovi titoli in catalogo. Dando maggiore spazio alla produzione seriale, come la quinta stagione dell’attesissima Only Murders in the Building, la piattaforma riserverà ai propri clienti delle novità davvero interessanti. Scopriamo insieme ulteriori dettagli.

I titoli in arrivo su Disney + più attesi tra film, serie tv e reality show – Settembre 2025

Si inizia il 3 settembre, data in cui arriva in piattaforma il live action di Lilo e Stitch. La storia segue una insolita amicizia che si instaura tra Lilo, una bambina orfana che vive con la sorella, e Stitch, un piccolo alieno con la mania della distruzione.

Ma in questo giorno arriva anche la serie tv Chad Powers. La trama segue il quarterback di successo Russ Holliday che, dopo otto anni da un errore che ha stroncato la sua promettente carriera nel college football, cerca di rivivere i suoi sogni travestendosi da Chad Powers, un bizzarro giocatore di talento che entra a far parte di una squadra in difficoltà, i South Georgia Catfish.

Il 5 settembre invece debutta Italia’s Got Talent. Con una nuova puntata disponibile ogni settimana, per la prima volta al tavolo dei giudici siederà Alessandro Cattelan, insieme alla cantante Elettra Lamborghini e agli amatissimi veterani Mara Maionchi e Frank Matano. Alla conduzione torneranno anche Aurora e Fru dei The Jackal, che porteranno sul palco la loro inconfondibile ironia. I due accompagneranno i concorrenti nel loro percorso per conquistare il titolo di campione di Italia’s Got Talent.

Il 9 settembre è invece la volta di una delle serie tv più amate della piattaforma: Only Murders in the Building, che arriva con una quinta stagione. Questo nuovo capitolo riprende dalla morte del portiere Lester, ritrovato senza vita da Charles, Oliver e Mabel. L’iconico trio decide quindi di condurre delle indagini, che li porterà in alcuni degli angoli più oscuri e inquietanti di New York.

Passiamo al 19 settembre, data in cui arrivano altri due titoli. Il primo è il film Swiped. Ispirato ad una storia vera, la pellicola segue le vicende della visionaria fondatrice della piattaforma di incontri online Bumble. La neolaureata Whitney Wolfe, interpretata da Lily James, riesce a farsi strada in un settore tecnologico dominato dagli uomini. Wolfe lancia infatti un’innovativa app di incontri, che diventerà una delle più famose e acclamate a livello mondiale.

Altro titolo che uscirà sempre in quel giorno è la serie tv LEGO® Star Wars: Rebuild the Galaxy – Pieces of the Past. Riprendendo la storia iniziata nel 2024 con LEGO® Star Wars: Rebuild the Galaxy, in questa nuova serie una nuova minaccia si erge nella galassia. Sig e Dev Greebling devono quindi unire i loro poteri di Costruzione della Forza e Demolizione Sith per fermarla. Insieme a Jedi Bob, Yesi Scala e Servo, viaggeranno negli angoli più remoti della storia di LEGO Star Wars.

Infine, il 24 settembre, arriva la serie tv Sneaker Wars: Adidas v Puma. Con un accesso esclusivo a due dei più grandi brand al mondo, questo titolo mostra un dietro le quinte della feroce rivalità decennale tra due giganti mondiali dell’abbigliamento sportivo. Nata da una faida familiare, tutto parte dai due fratelli Adi e Rudi Dassler, che fondarono Adidas e Puma. Il loro conflitto personale si è trasformato presto in una battaglia per il dominio nel mondo dello sport.

Con la partecipazione di atleti di alto livello, esperti sneakerhead e insider dei brand, tra cui David Beckham, Usain Bolt, Neymar e altri, Sneaker Wars: Adidas v Puma ripercorre alcuni dei punti più salienti della storia del brand, tra le origini della rottura tra i Dassler e i loro contributi innovativi alla cultura sportiva.