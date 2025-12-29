A Gennaio, il catalogo di Disney+ è pronto ad allargarsi. Tra attesi ritorni, come la terza stagione di Tell me Lies e la seconda stagione di A Thousand Blows, ma anche novità tra cui Wonder Man, la serie tv Marvel Television, le sorprese non sono poche. Vediamo insieme ulteriori dettagli.

Disney+, i ritorni più attesi di Gennaio 2026

Tra i ritorni più attesi sulla piattaforma c’è sicuramente la seconda stagione di A Thousand Blows, disponibile dal 9 gennaio. Ambientata un anno dopo gli eventi del primo capitolo, ritroviamo Hezekiah, ormai solo un’ombra dell’uomo che era un tempo, e Sugar Goodson, che ha perso i rapporti con la sua famiglia ed è diventato un alcolista.

Intanto, dopo una lunga assenza in cui Indigo Jeremy ha ripreso il controllo degli Elefanti, Mary Carr torna in città con il suo fedele braccio destro, Alice Diamond. Tornata per riunire i Quaranta Elefanti e reclamare la sua corona. Mary è costretta a stringere una riluttante alleanza con Hezekiah per sconfiggere definitivamente Indigo Jeremy.

Il 13 gennaio arriva invece la terza stagione di Tell me Lies. Lucy Albright e Stephen DeMarco hanno recuperato la loro burrascosa relazione in tempo per il semestre primaverile al Baird College. Ma, nonostante la promessa che le cose andranno diversamente, alcuni errori del passato ostacolano i loro migliori propositi, mentre alcuni segreti scandalosi serpeggiano nel campus.

Le novità in arrivo a Gennaio 2026 su Disney+

Anche le novità in arrivo a Gennaio si prospettano davvero interessanti. Il 14 gennaio sarà disponibile la docuserie Dal Polo Sud Al Polo Nord Con Will Smith. Realizzata in cinque anni, la serie segue Will Smith attraverso tutti e sette i continenti, mentre si lancia in sfide incredibili per 100 giorni. Tra lo sciare al Polo Sud, catturare un’anaconda gigante, estrarre il veleno da una tarantola, scalare montagne e immergersi sotto i ghiacci del Polo Nord, l’attore, guidato da esperti, scienziati ed esploratori, contribuisce a impressionanti scoperte scientifiche e stringe profondi legami umani.

Il 17 gennaio invece si aggiunge al catalogo Sandokan. Riadattamento seriale dell’amato romanzo di Emilio Salgari, questa serie tv è ambientata nel Borneo di metà ‘800 e segue il pirata malese Sandokan. La sua lotta contro i colonizzatori inglesi viene stravolta quando si innamora della nobildonna britannica Marianna Guillonk, figlia del console. Intanto, la sua via è continuamente a rischio a causa del cacciatore di pirati Lord James Brooke, che cerca continuamente di catturarlo.

Passando al genere thriller, il 22 gennaio verranno rilasciati i primi tre episodi di una nuova serie original: The Beauty. In questo titolo, il mondo dell’alta moda viene completamente sconvolto quando alcune top model internazionali cominciano a morire in circostanze misteriose e raccapriccianti. L’FBI indaga sul caso e, man mano che approfondiscono, scoprono che la verità è ancora più inquietante di quanto si pensi.

terrificanti.

Infine, il 28 gennaio, arriva Wonder Man. La serie tv Marvel Television segue l’aspirante attore di Hollywood Simon Williams, che non riesce a far decollare la sua carriera. Durante un incontro casuale con Trevor Slattery, collega che ha già alle spalle dei ruoli validissimi, Simon scopre che il leggendario regista Von Kovak sta realizzando un remake del film di supereroi Wonder Man. I due, completamente opposti nel loro percorso

professionale, puntano con determinazione a dei ruoli che potrebbero cambiargli la vita.