Quali sono su Disney + le novità per il mese di febbraio 2024 e quali serie tv e film potremo vedere nel prossimo mese? Ecco l’elenco dei prodotti più attesi della piattaforma e le date di uscita. Tra carnevale e San Valentino vi sono un sacco di cortometraggi, serie tv e film davvero imperdibili pronti a traghettarci nel mood più giusto del momento tra storie romantiche e grandi avventure.

Disney plus a febbraio 2024: tutti i film da non perdere

Ecco l’elenco dei film in arrivo su Disney + a febbraio 2024 tra cui vi sono gli attesissimi: The Marvels e l’ultima stagione dell’apprezzata serie animata ambientata nell’universo di Star Wars. In calendario vi sono:

2 febbraio : SelfDiscovery . La pellicola è ambientata in un futuro prossimo nel centro di Los Angeles. Al centro della narrazione vi è una giovane donna etiope che desidera inserirsi nella società.

: . La pellicola è ambientata in un futuro prossimo nel centro di Los Angeles. Al centro della narrazione vi è una giovane donna etiope che desidera inserirsi nella società. il 7 febbraio: The Marvels. Carol deve farsi carico del peso di un universo destabilizzato. Quando i suoi compiti la portano in un wormhole collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della sua super fan di Jersey City Kamala Khan, alias Ms. Marvel, oltre che con quelli della nipote di Carol.

Carol deve farsi carico del peso di un universo destabilizzato. Quando i suoi compiti la portano in un wormhole collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della sua super fan di Jersey City Kamala Khan, alias Ms. Marvel, oltre che con quelli della nipote di Carol. 9 febbraio: Suncoast che racconta la storia di un’adolescente che, mentre si prende cura del fratello insieme all’audace madre, fa amicizia con un attivista che protesta contro uno dei più importanti casi medici di tutti i tempi.

Le serie tv: ecco i titoli e le date di uscita

Tra le serie tv in uscita su Disney + vi sono, invece:

21 febbraio : Star Wars: The Bad Batch (stagione 3, finale)

: (stagione 3, finale) 27 febbraio: Shōgun (stagione 1)

(stagione 1) 28 febbraio: What We Do in the Shadows (stagione 5)

Quali saranno i temi trattati? La serie animata su Star Wars vedrà l’epica conclusione della battaglia della Clone Force 99 per sopravvivere al nuovo Impero.

La serie in uscita il 27 febbraio, invece, è un adattamento del romanzo di James Clavell. Ambientata in Giappone nell’anno 1600, all’alba di una guerra civile, narra le vicende di Lord Yoshii Toranaga che sta lottando per la sua vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzano contro di lui.

Il 28 febbraio, invece, vedremo la quinta stagione di divertente serie comedy girata come falso documentario che racconta la storia di quattro vampiri e un famiglio che condividono una casa signorile a Staten Island e sono alle prese con i problemi legati alla quotidianità. La serie è già stata rinnovata anche per una sesta stagione per la gioia di tutti i fan.