Il catalogo di Disney+ è pronto ad arricchirsi anche a Febbraio. Tra nuovi film come Ella McCay Perfettamente Imperfetta ma anche attesi ritorni, tra cui la seconda stagione dell’acclamata serie tv Paradise, le sorprese previste per questo mese non saranno poche. Scopriamo insieme qualcosa di più su questi titoli in arrivo a Febbraio sulla piattaforma.

Disney+, le serie tv di Febbraio 2026 tra attesi ritorni e novità

Per quanto riguarda le serie tv, dal 10 febbraio è disponibile la seconda stagione di The Artful Dodger. Il protagonista è in guai seri: è braccato dall’ispettore Boxer, il nuovo

braccio della legge di Port Victory, e rischia la vita se riuscisse a incontrarsi con la donna che ama, Lady Belle. Nel frattempo, Belle è determinata a costruirsi un futuro nel campo della medicina.

Il 13 febbraio arrivano invece i primi tre episodi di un’altra serie tv: Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette. Questo primo capitolo fa parte dell’antologia “Love Story” di Ryan Murphy, ed è ispirato al libro di Elizabeth Beller Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy. La serie segue la storia d’amore tra John F. Kennedy Jr a Carolyn Bessette. Tra corteggiamento, matrimonio sotto i riflettori, la fama crescente e l’attenzione costante dei media che minacciavano di separarli, questo titolo esplora una delle relazioni più celebri di sempre.

Infine, dal 23 febbraio, il catalogo si arricchisce con la seconda stagione di Paradise. In questo capitolo, Xavier va alla ricerca di Teri nel mondo esterno e scopre come le persone sono sopravvissute nei tre anni successivi al fatidico Giorno. A Paradise, intanto, emergono inquietanti nuovi segreti sulle origini della città.

Lo show e il film in arrivo su Disney+ a Febbraio 2026

Dal 4 febbraio con l’aggiunta al catalogo di The Muppet Show!, show originale con alcuni dei personaggi più famosi di sempre. Kermit, Miss Piggy e gli amati Muppet tornano per un nuovo evento tra musica, risate e tanto caos, direttamente dal palco dello storico Muppet Theatre con la loro ospite speciale, Sabrina Carpenter.

Il 5 febbraio invece arriva il film Ella McCay Perfettamente Imperfetta. Scritta e diretta da James L. Brooks, questa commedia racconta la storia di una giovane donna idealista alle prese con la gestione della sua complicata famiglia e della sua passione per il lavoro. Il film vanta un cast stellare che include Emma Mackey, Jamie Lee Curtis, Jack Lowden, Kumail Nanjiani, Ayo Edebiri, Spike Fearn, Rebecca Hall. Si aggiungono anche Julie Kavner, Becky Ann Baker, Joey Brooks con Albert Brooks e Woody Harrelson.