Ad Ottobre arrivano alcune novità anche su Disney+. Con il nuovo mese saranno infatti disponibili sul catalogo dei titoli davvero interessanti. Dalla seconda stagione di High Potential alla finale di Italia’s Got Talent, vediamo insieme cosa arriva sulla celebre piattaforma.

Le novità del mese di Ottobre 2025 su Disney+

Quest’anno le novità cominciano dal 7 ottobre, con la seconda stagione di High Potential. Questa serie segue le vicende di Morgan, mamma single con un alto potenziale cognitivo. Grazie alla sua incredibile intelligenza, diventa consulente per la polizia di Los Angeles, dove collabora con un detective esperto e ligio alle regole.

Nella stessa data arriva anche Uefa Women’s Champions League. Con 18 partite nella prima giornata (7-8 ottobre) e nella seconda (15-16 ottobre). I protagonisti sono Arsenal, Lione, Barcellona, Bayern, Wolfsburg, Paris Saint-Germain, Chelsea, Real Madrid, Roma, Juventus, Manchester United e molti altri, che scenderanno in campo all’inizio della nuova stagione. Inoltre, tutte le partite delle squadre migliori d’Europa saranno disponibili in diretta streaming.

Il 29 ottobre è invece la volta della serie anime Disney Twisted-Wonderland. La storia segue lo studente liceale Yuken (Yu), che viene improvvisamente trasportato nel Twisted-Wonderland, un mondo pieno di magia, sorprese e meraviglia. Qui, Yu dovrà affrontare mostri, maghi principianti e strani incidenti, e dovrà cavarsela senza possedere alcun potere magico. Come farà a tornare nel suo mondo?

Sempre il 29 ottobre è disponibile anche Star Wars: Vision volume 3. La serie antologica tornerà con nove inedite storie animate realizzate da leggendari studi giapponesi che celebrano il mito di Star Wars con il loro stile unico e personale.

Infine, il 31 ottobre, arriva la finale di Italia’s got Talent. Alessandro Cattelan, per la prima volta giudice di un talent show, Elettra Lamborghini, Mara Maionchi, e Frank Matano, devono scovare i migliori talenti del nostro Paese. Alla conduzione tornano anche Aurora e Fru. Portando sul palco la loro inconfondibile ironia, hanno accompagnato i concorrenti nel loro percorso per conquistare il titolo di campione di questa edizione.

Halloween su Disney+: titoli da vedere per il periodo più tenebroso dell’anno

Anche Halloween è alle porte e, su Disney+, non sono pochi i titoli perfetti per questo periodo. Già disponibili sul catalogo troviamo infatti sia la miniserie Marvel Agatha All Along, che Marvel Zombies, serie dove un virus ha infettato la maggioranza degli abitanti della Terra, compresi gli Avengers, trasformandoli in zombie. Sulla piattaforma è anche già presente Piccoli Brividi: La misteriosa avventura, serie tv ispirata ai libri di R. L. Stine.

Dal 6 ottobre invece arrivano I Griffin: musica da paura, una puntata speciale dedicata ad Halloween, e dal 29 ottobre la terza stagione di Vampirina, la tenerissima vampira amata dai più piccoli.