Disney Plus arricchisce il suo catalogo con nuovi contenuti originali e non solo. Il mese di Novembre è molto importante per la piattaforma nata solo due anni fa. Il 15 novembre prossimo è il compleanno di Disney Plus e una nuova offerta è tra noi.

Disney Plus day: un compleanno in offerta, scopri le nuove serie tv e i film usciti al cinema

In occasione, del secondo compleanno di Disney Plus sarà possibile abbonarsi fino al 14 novembre a soli 1,99 € per un intero mese. Durante questo mese, il pubblico potrà guardare le nuove serie tv tra cui spiccano la decima stagione di American Horror Story e la diciottesima stagione di Grey’s Anatomy. In più, sono in arrivo tanti film recenti già distribuiti nelle sale cinematografiche. A causa del Covid-19 e del lento ritorno in sala, la distribuzione si avvale anche delle piattaforme streaming per risanare le risorse economiche.

Attraverso una campagna marketing molto accattivante e, attraverso la promozione dei suoi contenuti con web influencer del calibro di Chiara Ferragni e Paola Di Benedetto crescono gli utenti italiani della piattaforma che in due anni è riuscita a togliere delle fasce di pubblico ai suoi competitor. Il marchio Disney è sinonimo di infanzia, di famiglia e proprio per questo rientra nelle piattaforme maggiormente utilizzate dai genitori per condividere momenti con i propri piccoli alla riscoperta dei grandi classici tuttavia Disney Plus si è saputa rinnovare e tenersi quel pubblico, ormai cresciuto e più abituato alle serie tv in voga da anni.

Per l’appunto, ecco le parole di Kareem Daniel, CEO di Disney Media and Entertainment Distribution:

Sin dal lancio di due anni fa, Disney+ ha catturato il cuore e l’immaginazione del pubblico di tutto il mondo con i suoi titoli originali e la sua libreria di film e serie tv classici. Con il Disney+ Day stiamo creando un’esperienza senza precedenti per i nostri abbonati come solo Walt Disney Company sa fare.

Disney Plus – Speciale Disney + Day: documentari, serie tv, corti e film