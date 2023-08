Novità in arrivo per Disney+. Il servizio di video on demand gestito da Disney Media and Entertainment Distribution è pronto a lanciare un nuovo piano abbonamento con pubblicità. Non solo, dal 2024 al via lo stop alla condivisione delle password.

Disney Plus, costo nuovo abbonamento

Disney+ ha in serbo una serie di novità per i milioni di abbonati. La piattaforma streaming, infatti, è pronta a lanciare un nuovo piano abbonamento con pubblicità da novembre in Italia. Dopo la prova negli Stati Uniti d’America, il servizio di video on demand gestito da Disney Media and Entertainment Distribution è pronto ad offrire la stessa possibilità anche ai clienti italiani ed europei, visto che il nuovo piano abbonamento sarà presto disponibile anche in Regno Unito, Francia, Germania, Svizzera, Spagna, Norvegia, Svezia e Danimarca.

Il nuovo abbonamento standard con pubblicità prevede un costo al mese di 5,99 euro con definizione full HD, ma senza possibilità di scaricare i contenuti. Restano invariati gli altri costi:

Abbonamento mensile: guarda migliaia di titoli Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic per 8,99€ al mese ;

guarda migliaia di titoli Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic per ; Abbonamento annuale: accedi per un anno intero a Disney+ per 89,90€ all’anno.

Jan Koeppen, presidente Emea di The Walt Disney Company ha spiegato così l’introduzione del nuovo piano “scontato” con pubblicità: “l’introduzione del piano con pubblicità segna la prossima evoluzione di Disney+ in Italia, in quanto offriamo una scelta più ampia ai nostri clienti e ai nostri partner pubblicitari di livello mondiale“.

Disney Plus +, stop alla condivisione delle password

Intanto Disney Plus ha confermato che dal 2024 ci sarà uno stop alla condivisione delle password. Una mossa che segue la tendenza già scelta dal colosso Netflix che da mesi ha introdotto lo stop alla condivisione delle password in caso di abbonamento multiplo. La decisione è arrivata da Bob” Iger, imprenditore statunitense che dal 2022 è amministratore delegato di The Walt Disney Company, dopo la perdita di più di 10 milioni di abbonati nell’ultimo trimestre. Un calo importante legato principalmente al mercato indiano dove la piattaforma ha perso di diritti di trasmettere un campionato di cricket.

L’ultimo trimestre ha visto la piattaforme streaming chiudere in negativo con 146,1 milioni di abbonati, rispetto ai 158 milioni dei primi tre mesi di quest’anno. Un perdita netta di circa 460 milioni di dollari rispetto all’ultime di 1,4 miliardi di dollari dello scorso anno. La decisione di introdurre lo stop alla condivisione delle password potrebbe rilanciare la piattaforma sulla scia del successo della mossa del “rivale” Netflix che ha visto aumentare di quasi sei milioni il numero di abbonati dopo la stretta alle condivisione delle password tra gli utenti.