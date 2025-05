Grandi novità in arrivo per la Disney che ha celebrato 100 anni di attività, un secolo di storia che ha fatto la storia del cinema e dell’intrattenimento. Tante le uscite in programma nei prossimi mesi: da Zootropolis 2 al terzo capitolo di Avatar di James Cameron fino a Frozen 3.

Disney, tutte le novità in arrivo al cinema (e non solo)!

Disney, la multinazionale fondata nel 1923 dai fratelli Walt e Roy Disney, ha compiuto due anni fa 100 anni, ma continua ad essere sempre un numero uno. Nei prossimi mesi, infatti, il colosso dell’industria dell’intrattenimento globale ha annunciato una serie di novità davvero importanti ed attese da milioni di persone nel mondo. A cominciare dalla nuova avventura di “Zootropolis 2” diretta da Jared Bush e Byron Howard in arrivo dal 26 novembre in tutti cinema, fino al terzo capitolo di “Avatar, ‘Fuoco e Cenere‘” di James Cameron in uscita dal 7 dicembre. Non solo, da segnare anche la nuova serie “All’s fair” con protagoniste Naomi Watts, Sarah Paulson, Glenn Close e una inedita Kim Kardashian.

Tra i titoli di prossima uscita va segnalato anche “Elio” di Madeline Sharafian, Domee Shi e Adrian Molina in arrivo nelle sale cinematografiche dal 18 giugno 2025 con la voce di Lucio Corsi, Alessandra Mastronardi e Neri Marcorè. Il 23 luglio, invece, appuntamento con la nuova avventura dei supereroi Marvel in “I Fantastici 4: Gli Inizi di Matt Shankman”.

Le novità di Disney e Disney+ tra film, serie e show

Nel 2026 Disney ha in serbo una serie di titoli che si preannunciano imperdibili: da “Il Diavolo veste Prada 2“, “L’era glaciale 6” e “Star Wars: Starfighter” con protagonista Ryan Gosling e il terzo capitolo di Frozen 3. Non solo, Disney + è pronta a trasmettere la nuova edizione di Italia’s Got Talent con giurati Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini e la new entry Alessandro Cattelan con la finale in diretta streaming prevista per il 31 ottobre.

Da segnalare che Disney+ sarà anche la casa della Uefa Women’s Champions League in Europa, mentre il 6 giugno 2025 arriva “FolleMente“, il film campione di incassi diretto da Paolo Genovese.