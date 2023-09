Dal 1 settembre 2023 la piattaforma streaming online di Disney+ si arricchisce di tantissimi nuovi imperdibili titoli tra serie tv, film, show e documentari. Un catalogo ricco di novità per la gioia dei milioni di abbonati!

Disney+, le serie tv e i film in catalogo da settembre 2023

Con l’arrivo di settembre 2023 Disney+ ha in serbo tante sorprese per i clienti della piattaforma streaming video on demand gestito da Disney Media and Entertainment Distribution. Un mese ricco di novità con l’entrata in catalogo di serie tv, show, documentari e film in prima visione. I riflettori sono tutti puntati sulla nuova stagione di “Italia’s Got Talent 13” disponibile dal 1 settembre. Lo show, prodotto da Fremantle Italia, debutta dal 1 settembre in esclusiva assoluta sulla piattaforma di Disney Plus con la nuova stagione. In giuria troveremo: Elettra Lamborghini, Khaby Lame, Mara Maionchi e Frank Matano. A condurre la nuova stagione la coppia di Aurora e Fru dei The Jackal.

Da non perdere poi “La Sirenetta“, l’ultimo live action della Disney uscito nelle sale cinematografiche a maggio 2023. La pellicola, diretta da Rob Marshall, racconta la storia della Sirenetta Ariel che sogna una vita al di là del mare. Una favola per grandi e piccini che vi emozionerà. Nel cast: Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Noma Dumezweni e Javier Bardem.

Tra le altre novità: “I Am Groot 2“, serie di corti in arrivo dal 6 settembre in contemporanea con l’uscita della serie tv “Justified: City Primeval“. Dal 13 settembre, invece, arrivano: la docuserie “Bertie Gregory: a tu per tu con gli animali” e la serie tv “The Other Black Girl“.

Disney+: la lista dei film e serie TV in arrivo a settembre

Ecco tutti i titoli di serie tv, film, show e documentari in uscita da settembre 2023 sulla piattaforma online di Disney+:

1 settembre

Italia’s Got Talent

5 settembre

All Wet

Trolley Troubles

6 settembre

9/11: One Day in America

The Little Mermaid

8 settembre

2000s Greatest Tragedies

The Barn Dance

Bin Laden’s Hard Drive

Bone Trouble

George W. Bush: The 9-11 Interview

Merbabies

Mickey’s Kangaroo

Playful Pluto

Pluto, Junior

13 settembre

Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir

Raven’s Home

Marvel’s Spidey and his Amazing Friends

20 settembre

The Ghost and Molly McGee

PJ Masks: Power Heroes

27 settembre