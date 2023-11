Cosa potremo vedere su Disney +? Ecco tutte le novità di novembre 2023 tra imperdibili serie tv e i film entusiasmanti. Siamo pronti a trascorrere le serate in compagnia di tutta la famiglia sul divano con la copertina sulle ginocchia? Con l’arrivo del freddo non c’è nulla di meglio che immergersi in storie emozionanti capaci di catturare, per qualche ora, grandi e piccini davanti allo schermo.

Disney +: le serie tv in arrivo nel mese di novembre 2023

Gli amanti di Halloween e quelli del Natale non aspettano che inizi novembre 2023 su Disney +. Perché? Ebbene sono in arrivo serie capaci di tener vivi entrambi i sentimenti e soddisfare i desideri degli appassionati della festa di Hallowen tra atmosfere tetre e spaventose, ma anche a coloro i quali non vedono l’ora di addobbare casa per Natale e respirare la sua magia.

Come sarà possibile tener vive entrambe le due anime? In primis grazie all’arrivo di American Horror Story e a quello di Nuovo Santa Clause cercasi.

Cosa vedremo? Nella dodicesima stagione della serie horror, ovvero American Horror Story, Emma Roberts interpreta Anna Victoria Alcott, un’attrice la quale non desidera altro che mettere su famiglia. Dopo molteplici tentativi, Anna tenta con la fecondazione assistita e riesce finalmente a raggiungere il suo obiettivo, ma ha un aborto spontaneo. Almeno questo è quello che le dice il dottore, ma lei continua a sentire il bimbo muoversi nella pancia.

Nella stagione 2 della comedy natalizia con Tim Allen vedremo, invece, Scott intento a tener vivo lo spirito del Natale e a combattere con un mondo in continua evoluzione.

Quando saranno disponibili? Ecco il calendario

Cosa prevede il calendario?

I Leoni di Sicilia con gli episodi 5-8- ogni mercoledì

Solar Opposites, Stagione 4

Spider-Man: Far From Home

Nuovo Santa Clause cercasi – Stagione 2

Papà su misura, Stagione 2

Vigilante, Stagione 1

Loki: Stagione 2 – Episodio Finale 6; dal 9 novembre 2023

A Murder at the End of the World, Stagione 1; dal 14 novembre 2023

Brawn – Una storia impossibile di Formula 1; dal 15 novembre 2023

Dashing Through The Snow; dal 17 novembre 2023

The Naughty Nine; dal 23 novembre 2023

Doctor Who: Episodio Speciale; dal 25 novembre 2023

Faraway Downs, Miniserie; dal 26 novembre 2023

The Artful Dodger; dal 29 novembre 2023

American Horror Story, Stagione 12 Parte 1; dal 29 novembre 2023

Rapina e fuga, Stagione 1 dal 29 novembre

Reservation Dogs, Stagione 3; dal 29 novembre 2023

The Artful Dodger, Stagione 1; dal 29 novembre 2023

Cos’altro ci attende nel mondo Disney?

Piattaforma a parte, gli amanti del mondo Disney aspettano con ansia che nelle sale cinematografiche arrivino due attesissimi film. Quali?

Wish, al cinema dal 21 dicembre 2023