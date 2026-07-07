Il catalogo di Disney+ a Luglio 2026 continua ad arricchirsi. Tra film come Il Diavolo veste Prada 2, sequel dell’iconico film dei primi anni 2000 con Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci, a serie tv come Furious, thriller adrenalinico sul senso di giustizia, non sono poche le novità del mese. Di seguito, vi elenchiamo alcuni dei titoli più attesi.

Disney+: i film e le serie tv più attese di Luglio 2026

Le novità sono iniziate dal 1° luglio con la seconda stagione di X-men ’97. La serie prosegue seguendo l’eroica squadra degli X-Men, divisa e dispersa in varie epoche temporali, mentre cerca di trovare la via di casa. Intanto, negli anni ’90, si aggiungono nuovi nemici sospetti e forme di intolleranza nei confronti dei mutanti, che stanno prendendo piede sulla scia dell’assenza degli X-Men.

Il 2 luglio, invece, si è aggiunto al catalogo Finché morte non ci separi 2. Questo secondo capitolo riprende dalla fine del primo film, quando Grace, dopo essere sopravvissuta, si ritrova in ospedale. Ma, ben presto, la ragazza scopre di aver raggiunto il capitolo successivo di quest’incubo. Infatti, quattro famiglie rivali, le più potenti al mondo, le sta dando la caccia, e chi vincerà governerà su tutto. Insieme a lei, questa volta ci sarà anche la sorella Faith, con cui ha un rapporto burrascoso.

Spazio nuovamente alle serie tv dal 14 luglio, data in cui verrà rilasciata la prima stagione di R.J Decker. La storia segue un fotoreporter caduto in disgrazia ed ex detenuto che ricomincia da zero come investigatore privato nel mondo pieno di criminalità del Sud della Florida. Aiutato dalla sua ex compagna e della moglie di lei, un’ispettrice di polizia, R.J Decker cercherà di risolvere diversi casi. Ma a complicare la sua vita, c’è una misteriosa benefattrice, una donna del suo passato dalle intenzioni poco chiare. Potrebbe infatti rivelarsi la sua più grande alleata o la sua più grande nemica.

Si torna ai film dal 17 luglio con Descendants: Wicked Wonderland. Dopo aver cambiato con successo il corso della storia impedendo alla Regina di Cuori di diventare cattiva e aver salvato Cenerentola, tutto sembra sistemato per Red e Chloe. Le due, però, non sanno che cambiare il passato comporta inevitabilmente delle conseguenze inaspettate.

Dal 23 luglio invece arriva Pompei: fuori dal tempo con Tom Hiddelston. L’attore sarà anche conduttore di questo titolo, che fonde drama cinematografico scripted e documentario investigativo. Guidato da un team di archeologi, storici, geologi ed esperti di catastrofi, Hiddleston porta alla luce prove straordinarie mai rivelate finora, e le storie di persone reali che mettono in discussione le convinzioni radicate su Pompei e le sue ultime ore. Infatti, secondo questi studi, emerge che molti di coloro che furono travolti dal disastro, ebbero la possibilità di sopravvivere.

Il 27 luglio arriva la serie tv Furious. Ideata da Elizabeth Meriwether, che ne è anche executive producer, Furious segue le vicende di Alice Black, un’agente dell’FBI alla ricerca di una serial killer misteriosa e scaltra. Quando le loro vite iniziano a intrecciarsi, il confine tra giusto e sbagliato comincia presto a diventare sempre più difficile da delineare.

Infine, il 29 luglio, si aggiunge al catalogo Il Diavolo veste Prada 2. Andy Sachs, dopo essere stata licenziata in tronco, torna a Runway come nuova features editor. Qui ritrova il suo temibile ex capo, Miranda, alle prese con alcune minacce che incombono sul suo impero dell’editoria. Insieme, dovranno cercare di resistere alle nuove sfide del mondo contemporaneo. Volti familiari e nuovi personaggi si uniscono in questo sequel elegante e raffinato. Tornano Emily Blunt e Stanley Tucci, ma si affiancano anche Simone Ashley, Patrick Brammall, Justin Theroux, Kenneth Branagh, Lucy Liu e tanti altri.