Si preannuncia una stagione televisiva ricca di serie tv, fiction e mini serie per la Rai. Durante la presentazione dei Palinsesti Rai Autunno 2026-2027 sono stati svelati tutti i titoli che terranno compagnia a milioni di telespettatori dal prossimo autunno in prima serata su Rai1. Scopriamo tutte le serie rinnovate/confermate, ma anche le novità tra mini-serie e film tv.

Palinsesti Rai Autunno 2026-27: la serie tv che vedremo in tv

La Rai ha annunciato tutti i titoli della serie tv, fiction e mini-serie protagoniste dei Palinsesti d’Autunno 2026-2027 tra conferme come “Doc 4 – Nelle tue mani”, “I casi di Teresa Battaglia” e “Libera 2”. Non mancano delle importanti novità come “La famiglia Panini – L’avventura delle figurine”, “177 giorni – Il rapimento di Farouk”, “Tutto l’amore che resta” e tante altre.

Serie tv Rai rinnovate nell’autunno 2026

Partiamo dalla serie tv rinnovate che tornano su Rai1 con una nuova stagione molto attesa dal pubblico:

Doc 4 – Nelle tue mani: la quarta stagione della serie tv campione d’ascolti con Luca Argentero protagonista torna nel prime time di Rai1. Nel cast ritroviamo: Matilde Gioli, Pierpaolo Spollon, Marco Rossetti, Gabriele Falsetta, Laura Cravedi, Alessandro Piavani, Elisa Wong, Giovanni Scifoni, Elisa Di Eusanio, Sara Lazzaro, Giacomo Giorgio. Dopo un anno di aspettativa, Doc è pronto a rientrare al Policlinico Ambrosiano per dedicarsi alla cura dei suoi pazienti, ma dovrà fare i conti con il reparto di Medicina Interna stravolto da una nuova gestione che ha drasticamente tagliato fondi, personale e posti letto. Cosa succederà?

I casi di Teresa Battaglia – Figlia della Cenere: una “seconda stagione” che torna in tv dopo il grandissimo successo del debutto. Elena Sofia Ricci torna a vestire i panni del commissario Teresa Battaglia. Nel cast anche Gianluca Gobbi, Giuseppe Spata, Fausto Maria Sciarappa, Sara Drago.

Libera 2: grande attesa anche per il seguito della serie tv con protagonista Lunetta Savino nei panni della giudice Libera Orlando. Un nuovo districato caso per la giudice che riguarda un giovane rapper accusato dell’omicidio della sua ex fidanzata. Nel cast anche: Matteo Martari, Monica Dugo, Claudio Bigagli, Daisy Pieropan, Neva Leoni.

Il Paradiso delle Signore: confermata anche la soap che da anni appassiona milioni di telespettatori. Nel cast ritroviamo: Roberto Farnesi, Vanessa Gravina, Gloria Radulescu e tanti altri.

Serie tv in onda su Rai1: le novità dell’autunno 2026-2027

Passiamo ora alle novità annunciate durante la presentazione dei Palinsesti Rai Autunno 2026-2027.

La famiglia Panini – L’avventura delle figurine: la serie tv, liberamente ispirata al romanzo di Luigi Garlando “L’album dei sogni”, racconta il sogno di una famiglia. Tutto parte da un’edicola e da un investimento sulle figurine. Una storia di sacrificio e difficoltà, ma anche di sogni che diventano realtà. Nel cast: Serena Rossi, Simone Liberati, Federico Cesari, Benedetta Cimatti, Luca Di Sessa, Samuele Teneggi, Irene Girotti, Beatrice Lotti, Cosima Centurioni e con Edoardo Pesce.

177 giorni – Il rapimento di Farouk: la serie true crime racconta il sequestro del piccolo Farouk Kassam, avvenuto in Costa Smeralda il 15 gennaio. Una storia di cronaca durata 177 giorni, un evento storico che ha segnato la storia del nostro Paese. Nel cast: Marco Bocci, Antonia Desplat, Rosa Diletta Rossi, Domenico Diele, Mauro Addis, Rose Aste e tanti altri.

Tutto l’amore che resta: la serie tv, basata sulla serie originale Lycée Toulouse-Lautrec creata da Fanny Riedbergert, è un drama destinato a conquistare il cuore del pubblico di Rai1. Ne, cast: Raoul Bova, Giulia Bevilacqua, Gloria Harvey, Francesco Leo, Anna Favella, Adriana Savarese, Fiorenza Pieri, Federica Pagliaroli.

Una piccola formalità: la serie tv, tratta dall’omonimo romanzo di Alessia Gazzola, è ambientata in una Milano frenetica e contraddittoria. La protagonista Rachele, giornalista per una rivista di costume, dopo aver ricevuto l’eredità di uno zio sconosciuto si ritrova a vivere intrecci e segreti familiari con colpi di scena e rivelazioni inaspettate. Nel cast: Pilar Fogliati, Lorenzo Richelmy, Stefano Rossi Giordani, Alessio Boni, Martina Iacomelli, Alice Bortolani, Carlotta Natoli.

Una finestra vista lago: la serie tv, tratta dai romanzi Nome d’arte Doris Brilli, Certe fortune, Un uomo in mutande e La signorina, è un mix tra il giallo e la commedia. Nel cast: Antonio Folletto, Giulia D’Aloia, Domenico Centamore, Claudia Potenza, Vincenzo Nemolato e tanti altri.

Palinsesti Autunno Rai1 2026-27, le novità tra mini-serie e film tv

Livatino – Il giudice e i suoi assassini: nella mini-serie biografica, ambientata negli anni ’80, si incrociano i destini del magistrato Rosario Livatino e di un gruppo di giovani stiddari, cresciuti nella povertà e attratti dalla criminalità come via di riscatto. Nel cast: Giuseppe De Domenico, Leonardo Maltese, Nino Frassica, Michela De Rossi, Ninni Bruschetta, Brenno Placido per la regia di Michele Placido.

Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano: il film tv biografico, per la regia di Andrea Porporati, raccontano il ritratto di un intellettuale istrionico, combattivo e passionale, che mostra al contempo il lato più

intimo dell’uomo, legato a valori genuini e semplici. Nel cast: Giuseppe Zeno, Benedetta Cimatti, Maurizio Donadoni, Andrea Roncato, Salvatore Striano.

La promessa di Patrizio: film tv autobiografico racconta la storia di Patrizio Oliva, un ex pugile italiano, campione olimpico di pugilato a Mosca 1980, campione europeo EBU nei superleggeri e welter e campione mondiale WBA nei superleggeri. Nel cast: Ciro Minopoli, Antonia Truppo, Fortunato Cerlino, Erasmo Genzini, Azzurra Mennella. Da segnalare che la partecipazione di Patrizio Oliva.

Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte: il tv movie – biografico racconta la storia di Biagio Conte, un moderno San Francesco, un ragazzo della borghesia palermitana, rinuncia a tutto per dedicarsi agli ultimi. Nel cast: Alessio Vassallo, Donatella Finocchiaro e con la partecipazione straordinaria di Antonio Catania.