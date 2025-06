Arriva l’estate e il mese di Luglio 2025 non va in vacanza, sarà infatti ricco di serie e film che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Luglio 2025.

Discovery plus, gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Luglio 2025

ED STAFFORD: DURO A MORIRE – Ogni giovedì, dal 3 luglio, alle 21:00 su Discovery Channel (su SKY ai canali 405 e 406). Ed Stafford è pronto per una nuova avventura in

giro da solo per il mondo alla scoperta dei luoghi più selvaggi e inospitali del pianeta. Dovrà affrontare sfide sempre più estreme contro la natura più avversa e avrà un solo obiettivo: sopravvivere.

SHARK WEEK / PRIMA TV. Da lunedì 21 luglio dalle 21:00. Torna l’annuale appuntamento con la “Shark Week” che mostra i colossi più temuti degli oceani: gli squali. Una programmazione ricca di prime tv che durerà una settimana intera e sarà dedicata a questi affascinanti e impressionanti predatori. Scopriamo le ricerche storiche e le ultime analisi scientifiche in compagnia degli esperti più noti nel campo.

VIDEOGAME HUNTERS. Ogni martedì, dal 29 luglio, alle 21:00. Leader indiscussi della scena game italiana e autentiche autorità a livello europeo, il team di Arcade Story è formato da veri e propri appassionati videoludici. Tra cacciatori, restauratori, tecnici e

programmatori, il gruppo ha come obiettivo quello di scovare, restaurare e sostituire vecchi videogame per amanti, collezionisti e giocatori. In ogni puntata, dovranno affrontare una dura sfida con tanti imprevisti, in una lotta contro il tempo per concludere le varie missioni.

I PIONIERI DELL’ORO – Ogni mercoledì, dal 30 luglio, alle 21:00. Arriva la quinta stagione di “I pionieri dell’oro”. Seguiamo il lavoro di tre squadre di cercatori d’oro nell’Outback australiano che vengono spinti dai possibili guadagni che il prezzo record del metallo potrebbe assicurargli e dal numero crescente di pepite trovate vicino alla

superficie. I pionieri sono convinti di poter scovare pepite mostruose: riusciranno a raggiungere i loro obiettivi?

I programmi su Real Time

DONNE CHE EVIRANO GLI UOMINI / PRIMA TV – Giovedì 24 luglio alle 21:30 su Real Time, digitale terrestre canale 31, su SKY canale 160 e 161, su Tivùsat canale 31. Nel 1993, Lorena Bobbitt è stata processata per aver evirato il marito. Il caso ha scioccato il mondo intero, ma da allora ci sono stati altri eventi simili. Questa miniserie in due parti tenta di spiegare perché le donne sono spinte a commettere un tale atto.

VITE AL LIMITE – BRASILE / PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 31 luglio, alle 21:30. Il seguitissimo format arriva in Brasile per analizzare storie di uomini e donne che vivono un incubo a causa del loro peso. La chirurgia bariatrica rappresenta l’unica soluzione, ma riusciranno ad adattarsi ad un nuovo stile di vita?

LA MIA VITA CON LA TOURETTE / PRIMA TV – A luglio. Baylen Dupree è una ragazza affetta dalla sindrome di Tourette. Nonostante le numerose sfide, la giovane è piena di vita e la sua famiglia e il suo storico fidanzato cercano di vivere con la massima normalità la loro vita quotidiana.

PERSONE MEDICINA / PRIMA TV – A luglio, ogni mercoledì, alle 21:30. “Persone Medicina” è una docuserie che racconta con empatia e profondità le storie di chi convive con un disturbo mentale. Attraverso testimonianze autentiche e il contributo di caregiver e specialisti, la serie esplora il dolore, la fragilità e la forza di chi affronta ogni giorno depressione, disturbi alimentari, fobie, neurodivergenze e altre sfide della mente.

Guidati da Mapi Danna e dal Dottor Leonardo Mendolicchio, i racconti diventano patrimonio collettivo, strumenti di comprensione e cura. Un viaggio necessario per abbattere lo stigma e restituire dignità e voce alla salute mentale.

I programmi su DMAX

PER UN PUGNO DI GEMME / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 7 luglio, alle 21:25 su Dmax, sul digitale terrestre canale 52, su Sky canale 170 e 171, su Tivùsat canale 28. Nella zona centrale del Queensland, una comunità di appassionati cacciatori di zaffiri lavora in condizioni sempre più estreme per ottenere dei guadagni. Quali preziose gemme riusciranno a scovare?

IN THE EYE OF STORM / PRIMA TV – Ogni sabato, dal 26 luglio, alle 21:25. Arriva un’adrenalinica serie che svela recenti disastri naturali così come sono avvenuti in

tempo reale. Osserviamo straordinarie immagini catturate da testimoni oculari che erano nel posto sbagliato al momento sbagliato, ma che hanno coraggiosamente ripreso con i loro cellulari “l’occhio del ciclone”.

I programmi su Food Network

GUSTO ESPRESSO: RICETTE VELOCI IN 20 MINUTI / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 6 luglio, alle 10:00 su Food Network, sul canale 33, su Tivùsat canale 53. Nella cucina della redazione della storica rivista “La Cucina Italiana”, dal 1929 avviene la magia: è qui che la redazione prepara, fotografa e assaggia tutte le ricette che vengono poi pubblicate sulla rivista. Ed è proprio da questa cucina che sta per partire un meraviglioso percorso gastronomico fatto di ricette semplici e gustose, pronte in soli 20 minuti. Sara Foschini, cuoca de “La Cucina Italiana” e Sara Tieni, cuoca e giornalista de “La Cucina Italiana”, ci

porteranno alla scoperta di piatti sfiziosi, veloci e facili da replicare, oltre a mostrarci tanti trucchetti che facilitano la vita tra i fornelli

LOCANDE DEL CUORE / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 9 luglio, alle 22:00. Partiamo per uno straordinario viaggio alla scoperta delle locande italiane. Lontano dagli chef stellati e dai ritmi serrati dei cooking show, Massimo Borgnis e Roberto Valbuzzi cercano i luoghi dove la genialità degli italiani ha coniugato sapientemente le materie prime del territorio creando menù unici nel loro genere.

LE RICETTE DI ANGELICA / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 13 luglio, alle 17:45

Sin da bambina, Angelica Pizzuti ha amato cucinare. Per lei, mettersi ai fornelli non è mai stato un dovere, ma un modo per prendersi cura degli altri e condividere momenti speciali con chi ama. In “Le ricette di Angelica”, ci guida attraverso ricette semplici spiegandole con grande passione. Niente trucchi né regole rigide: con Angelica, cucinare è un momento da vivere con tanta leggerezza e divertimento!

LA GRECIA A TAVOLA / PRIMA TV – Ogni venerdì, dal 25 luglio, alle 22:00. Charalampos Ntoumazios ci porta di nuovo nella cucina e nelle sale del suo ristorante per diversi tutorial su piatti tipici della cucina greca. Sarà un viaggio tra cucina e cultura che ci farà immergere a pieno nello stile di vita del suo Paese.

I programmi su Frisbee

METAMOSTRI /PRIMA TV – Dal martedì al venerdì, dall’1 luglio, alle 17:30 sul canale 44, su Sky canale 627, su Tivùsat canale 44.

SHEEP’S HOTEL /PRIMA TV – Dal lunedì al venerdì, dal 7 luglio, alle 10:50.

I programmi su HGTV

FRATELLI IN AFFARI: SOS CELEBRITY/ PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 10 luglio, alle 23:00 sul Digitale Terrestre canale 56, su Tivùsat canale 56.

I programmi su K2

MACA E RONI / PRIMA TV – Dal lunedì al venerdì, dal 7 luglio, alle 16:30 sul canale 41 e su Sky, canale 626, su Tivùsat canale 46.

NEW SCHOOL – Dal lunedì al venerdì, dal 14 luglio, alle 14:00.

I programmi su Motor Trend

MEZZI SPECIALI – FORGIATI SU MISURA / PRIMA TV – sul Digitale Terrestre canale 59, su Sky canale 419, su Tivùsat canale 57.

CANTIERI IMPOSSIBILI: GERMANIA / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 27 luglio, alle 22:15. Torna, con la quarta stagione, “Cantieri impossibili: Germania”.

SOGNI A QUATTRO RUOTE CON RICHARD HAMMOND / PRIMA TV – Ogni martedì, dal 29 luglio, alle 22:15.

I GIGANTI DELL’ASFALTO / PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 31 luglio, alle 22:15.

I programmi su Boing

DC LEAGUE OF SUPER-PETS. 1^TV BOING – martedì 8 luglio alle 19.30

In occasione dell’uscita cinematografica del nuovo film Superman (2025) del 9 luglio, su Boing avremo una intera settimana speciale dedicata a questo super eroe con episodi speciali, clip durante tutta la settimana, oltre all’anteprima del movie e tantissimi film tra i quali la prima tv di DC League of Super-Pets.

TOTALLY SPIES! – CHE MAGNIFICHE SPIE!

1^TV FREE – dal 7 luglio dal lunedì al venerdì dalle 15.50

JELLYSTONE – 1^TV FREE, dal 12 luglio ogni weekend alle 21.00

LEGO DAY – Il 27 luglio dalle 10.00 alle 20.00