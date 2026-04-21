Il mese di Maggio 2026 è pronto a regalare serie e film per tutta la famiglia che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery.

Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e TURBO. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Maggio 2026.

Discovery: gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Maggio 2026

Vediamo nel dettaglio tutti i canali del gruppo Discovery.

I programmi su Real Time

FARE SEMPRE DI PIÙ / PRIMA TV – Martedì 5 maggio, alle 21:30.

In questo documentario seguiremo il dottor Giampiero Campanelli e la sua équipe chirurgica durante la loro missione umanitaria volta ad aiutare la popolazione del Benin (Africa centrale). Il professor Campanelli e padre Mario, attraverso la loro fondazione, si impegnano ad aiutare le popolazioni del Terzo Mondo, mettendo a disposizione la loro competenza e il loro aiuto nella cura dei pazienti chirurgici in alcuni dei paesi più poveri del mondo. In questa missione il Prof. Campanelli ci porterà in Benin e ci mostrerà la straordinaria esperienza della sua missione umanitaria.

TURISTI PER CASE / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 6 maggio, alle 21:30.

La seconda stagione del programma che vede come protagonisti Tommaso Zorzi, Ida De Filippo e Gianluca Torre. I tre riprendono il loro viaggio alla scoperta degli angoli inediti del paese, individuando le case più accoglienti per ogni destinazione. Quale sarà la casa vacanze vincitrice?

IL RE DEL BISTURI POST BARIATRICO / PRIMA TV – Ogni martedì, dal 12 maggio, alle 21:30.

Torna, con una nuova stagione, il programma che segue il dott. Giulio Basoccu, sempre impegnato ad aiutare i suoi pazienti. Gli ex obesi, dopo essersi sottoposti a chirurgia bariatrica, si affidano allo specialista per rimodellare il loro corpo e correggere le deformità fisiche causate dal dimagrimento. Affiancato dalla sua équipe, il dottore li accompagnerà verso una nuova vita.

CASE A 1 EURO… O POCO PIÙ – SICILIA / PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 14 maggio, alle 21:30.

A Sambuca di Sicilia, alcuni acquirenti provenienti da tutto il mondo si occupano della ristrutturazione degli immobili per potersi riconnettere con le proprie origini o realizzare il loro ‘sogno italiano’. La serie segue il trend delle ‘case a 1 euro’, iniziativa introdotta in tempi recenti per contrastare lo spopolamento dei borghi storici e recuperare il patrimonio.

I programmi sul NOVE

MICHAEL JACKSON: ANATOMIA DI UNA CADUTA / PRIMA TV – Martedì 5 e 12 maggio alle 21:30.

Un’analisi del famoso processo, svoltosi nel 2005, in cui Michael Jackson era accusato di abusi su minori. Con registrazioni audio e filmati inediti, il documentario tenta di ricostruire il rapporto complesso tra la star e l’allora adolescente Gavin Arvizo. Ripercorriamo le tappe giudiziarie di quello che è stato definito il “processo del secolo”, mostrando il ritratto di una star controversa intrappolata tra genialità creativa e fragilità psicologica.

I programmi su DMAX

AVAMPOSTI: LA RADIOMOBILE / PRIMA TV – Ogni venerdì, dall’1 maggio, alle 21:25.

Seguiamo l’incessante lavoro del Nucleo operativo radiomobile dell’Arma dei Carabinieri, impegnati nella lotta alla droga, nel controllo delle strade e anche nelle chiamate che giungono per casi di violenza domestica.

BORDER CONTROL: NORD EUROPA / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 17 maggio, alle 21:25

Torna l’avvincente serie che segue l’incessante lavoro degli agenti che lavorano nella

frontiere svedesi, alle prese con traffico di droga, immigrazione clandestina e passeggeri che trasportano oggetti illegali.

PER UN PUGNO DI GIADA / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 25 maggio, alle 21:25.

Tornano le avventure di una squadra che va alla ricerca della preziosa giada. Il gruppo sarà di nuovo alle prese con imprevisti ai macchinari, condizioni meteorologiche avverse e problemi di ogni tipo. Ma anche stavolta, saranno in grado di affrontare qualsiasi intoppo pur di raggiungere il loro obiettivo.

I programmi su Food Network

C’ERA UNA VOLTA IN CALABRIA / PRIMA TV – Ogni sabato, dal 2 maggio, alle 14:30.

Il podcaster italocanadese Frank Moyo e nonna Rita, originaria della provincia di Cosenza, arrivano su Food Network come ambasciatori della Calabria pronti a condividere le ricette tipiche della regione, tramandate nella loro famiglia da generazioni.

LA LIGURIA NEL PIATTO – CON FISHBONE CHEF / PRIMA TV – Ogni venerdì, dall’8 maggio, alle 22:00.

Massimiliano Bertagna, meglio noto come Fishbone Chef, è appassionato di cucina ligure. Dopo aver imparato nei ristoranti locali, ha sviluppato piatti ispirati alla tradizione del territorio ligure-apuano, usando pesci e ingredienti semplici arricchiti con erbe aromatiche, olio, agrumi e altri sapori tipici liguri. Ma, oltre alla cucina, ha una grande passione per il rock!

PUGLIA ON THE ROAD / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 27 maggio, alle 22:00.

La pugliese doc Mary De Gennaro, accompagnata da Pino Campagna, visita varie località alla scoperta di due luoghi dell’enogastronomia e due siti di grande valore storico e culturale della Puglia.

I programmi su HGTV

CASE DA INCUBO: HAWAII / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 4 maggio, alle 22:00.

Kamohai e Tristyn Kalama affrontano progetti di ristrutturazione di case sull’isola di Oahu, nelle Hawaii. Le sfide saranno numerose, perché questo è il luogo in cui ci sono maggiori restrizioni in merito alle ristrutturazioni immobiliari.

SOGNI IN COSTRUZIONE / PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 7 maggio, alle 22:00.

Arriva la nuova stagione di “Sogni in costruzione”, in cui il duo marito-moglie, Dave e

Jenny, è pronto a ristrutturare alcune delle case più antiche del nord-ovest dell’Arkansas. E tutto ciò mentre devono crescere cinque bambini e gestire la loro fattoria di famiglia.

HO VINTO LA CASA ALLA LOTTERIA / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 27 maggio, alle 22:00.

David Bromstad torna ad aiutare persone che hanno vinto alla lotteria e che vogliono acquistare la loro casa dei sogni. Sarà lui a guidarli per capire se è meglio un investimento sicuro o scelte più ‘stravaganti’.

I programmi su Boing

Ogni venerdì alle 19.30:

1 Maggio – DORAEMON-NOBITA E LE CRONACHE DELL’ESPLORAZIONE DELLA LUNA

8 Maggio – Stand by me Doraemon

15 Maggio – Spycies

22 Maggio – Stardog & Turbocat

29 Maggio – Turbo 1^ Tv Boing

Beyblade X (s2) – Nuovi episodi 1^TV dal 11 Maggio alle 16.00.

Nell’ora dell’eroe – il blocco action pomeridiano di BOING – andiamo a goderci assieme gli ultimissimi episodi della stagione 2 di BEYBLADE X.

Steven Universe Story – Dal 18 maggio dalle 13.00

Il Ragazzo Metà Gemma

La storia è ambientata a Beach City e segue le avventure di Steven, un ragazzo solare che ha ereditato una pietra preziosa incastonata nell’ombelico da sua madre – Rose Quartz. Steven è l’unico ibrido esistente: metà umano e metà Gemma di Cristallo (Crystal Gem).

Vive in un tempio con le sue tre “tutrici” aliene, le ultime ribelli rimaste sulla Terra:

– Garnet: La leader stoica e saggia.

– Amethyst: La ribelle impulsiva e divertente.

– Pearl: L’intellettuale perfezionista e protettiva.

La Missione

Mentre Steven impara faticosamente a padroneggiare i suoi poteri, le Crystal Gems lo portano con sé in missioni magiche per proteggere l’umanità da mostri corrotti e da minacce intergalattiche. Tuttavia, con il passare del tempo, Steven scopre la verità sulle loro origini: le Gemme sono una specie aliena guidata dalle autoritarie Diamanti, che millenni prima volevano colonizzare la Terra distruggendone la vita biologica. Sua madre- Rose – guidò però una ribellione per fermarle e salvare così al Terra e i suoi

preziosi abitanti.

LANA BARBALUNGA – nuova serie 1^TV FTA dal 25 maggio Lun – ven 13.15 e 20.00.

Questa nuova animazione segue le vicende di Lana- un’undicenne estremamente vivace, intraprendente e appassionata. Insieme al padre, il Capitano, e al suo stravagante e variegato equipaggio che include un orco, un nano, un barbaro e un ciclope, Lana naviga attraverso i Dieci Reami con il sogno di diventare una delle più grandi avventuriere di tutti i tempi.

I programmi su Discovery

ANIMAL SECURITY: REGNO UNITO / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 4 maggio, alle 21:15.

Una nuova serie sulla protezione degli animali, dai salvataggi più drammatici alla riabilitazione, seguiamo il lavoro quotidiano degli eroi della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals britannica. Queste squadre vanno oltre il loro dovere per proteggere specie diverse di animali selvatici, costretti a lottare per la sopravvivenza negli spazi

sempre più ristretti a causa dalla giungla urbana.

ED STAFFORD: RITI SELVAGGI / PRIMA TV – Ogni sabato, dal 16 maggio, alle 21:15.

Il coraggioso Ed Stafford torna con una nuova serie, in cui andrà alla scoperta e prenderà parte a duri, pericolosi e rigorosi riti di passaggio tribali in tutto il mondo. In ogni angolo del pianeta, infatti, i gruppi hanno dei riti fisici e spirituali per educare le persone. E stavolta sarà il turno di Ed, che si cimenterà con sfide estreme.

LA FEBBRE DELL’ORO: SOS MINIERE / PRIMA TV – Ogni venerdì, dal 29 maggio, alle 21:15.

L’esperto Freddy Dodge attraversa gli Stati Uniti per aiutare i proprietari di piccole attività minerarie in difficoltà. Accompagnato dal maestro meccanico Juan Ibarra, Freddy analizza gli impianti di lavaggio, identifica gli errori che ostacolano un buon rendimento e propone tecniche innovative per migliorare l’estrazione dell’oro. Se riuscirà ad aumentare la quantità settimanale di oro, otterrà una percentuale dei profitti.

I programmi su Giallo

I MISTERI DI BROKENWOOD 12 PRIMA TV ASSOLUTA – Da domenica 17 maggio un episodio alle ore 21.10.

Torna su Giallo una delle serie crime di produzione neozelandese più note al pubblico internazionale, “I misteri di Brokenwood”. Dodicesima edizione per le indagini condotte dal

detective Mike Shepered, investigatore pacato e intuitivo più che aggressivo e d’azione. Affiancato da un team capace e affiatato, e con la collaborazione della detective Kristin Sims, Shepered affronta in ogni episodio delitti efferati e casi complicati in modo inaspettato data l’apparente quiete della cittadina di Brokenwood.

Si susseguono tappe di un viaggio non solo investigativo all’interno di una comunità, ma anche in parte sociale: sotto la superficie borghese e composta, Brokenwood e dintorni nascondono trame oscure, rivalità nascoste, segreti celati da decenni. Che il bonario detective non manca mai di portare alla luce, senza troppo clamore ma in modo preciso e infallibile.

LA STAGISTA DEL CRIMINE 6 PRIMA TV ASSOLUTA – Da martedì 19 maggio due episodi dalle ore 21.10.

Torna con la sesta stagione, inedita in Italia, il crime giudiziario francese “La stagista del crimine”. Tornano le vicende investigative, e umane, di un personaggio originale e a suo modo unico: Costance Meyer (interpretata da Michèle Bernier) è una donna matura che, uscita dal carcere dopo un enorme errore giudiziario ce l’aveva erroneamente fatta rinchiudere, decide di studiare Giurisprudenza presso la Scuola Nazionale di Magistratura.

Costance si ritrova quindi ultracinquantenne a fare la stagista presso un giovane giudice, con le parti e i ruoli del tutto inversi rispetto alle loro età. La maturità e l’esperienza della stagista si riveleranno sempre un valore aggiunto nelle indagini del competente magistrato, dando vita a casi investigativi invariabilmente appassionanti e divertenti. Uno scenario inedito e vivace per una serie che appassiona gli spettatori del canale e che ha fatto affezionare a questo personaggi molti amanti del poliziesco.

I programmi su Turbo

LA RIVINCITA DEI CLASSICI / PRIMA TV – Ogni venerdì, dall’1 maggio, alle 22:15.

Arriva la seconda stagione di “La rivincita dei classici”. Chris Kubicki e Mäx Key sono i maghi del restauro che riportano in vita autentici gioielli su quattro ruote. Dove si trovano i pezzi introvabili di una muscle car anni ’70? Come si ridà smalto a una sportiva italiana? I due saranno pronti a fornire consigli preziosi per chi sogna di investire ma ha un budget ridotto.

LUNEDÌ DA LEGGENDA / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 4 maggio, alle 22:15.

Ogni lunedì, il pubblico di Turbo verrà accompagnato in un viaggio esclusivo nella storia della velocità, tra miti immortali, scuderie leggendarie e storie mai raccontate. Uno stunt speciale composto da quattro one-off dedicati alle icone che hanno reso il motorsport un fenomeno globale: piloti straordinari, team visionari e rivalità che hanno scritto pagine

indelebili.

SEDUCED BY SPEED – OLTRE IL LIMITE – Ogni mercoledì, dal 13 maggio, alle 22:15.

Una serie che ripercorre gli scandali, gli errori e i segreti che hanno sconvolto l’industria

automobilistica e il mondo. Costruire auto veloci richiede coraggio, determinazione, un pizzico di follia e molta potenza e un visionario capace di venderle. Ma cosa succede quando si punta alla pole position ma si manca il bersaglio?