Il mese di Marzo 2026 è pronto a regalare serie e film per tutta la famiglia che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery.

Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e TURBO. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Marzo 2026.

Discovery: gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Marzo 2026

Vediamo nel dettaglio tutti i canali del gruppo Discovery.

I programmi su Real Time

MELEK – IL CORAGGIO DI UNA MADRE / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 2 marzo, alle 21:30. Arriva una nuova fiction con protagonista Melek, una madre che sacrifica tutto per proteggere i suoi figli. Dopo essere sfuggita a un matrimonio combinato, la donna sposa l’uomo che ama a Berlino. Ma dopo tanti anni trascorsi insieme, scopre che lui ha falsificato i documenti per divorziare e avere la custodia dei figli. La donna decide quindi di tornare nella propria terra per chiedere perdono al padre e salvare i figli.

VITE AL LIMITE – STORIE DI RINASCITA / PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 5 marzo, alle 21:30. Alcuni pazienti affetti da obesità cronica vengono seguiti dal dottor Nowzaradan, in un lungo percorso di dimagrimento che consentirà loro di salvarsi e di migliorare anche la condizione psicologica.

CASA A PRIMA VISTA / PRIMA TV – Dal lunedì al venerdì, dal 9 marzo, alle 20:30.

Gli agenti sono pronti a sfidarsi nuovamente per trovare la casa a prima vista per i loro acquirenti. Tra docce walk-in, enormi fuori zona e tanta competizione, chi troverà la casa perfetta? Nella nuova stagione, gli agenti si avventureranno anche in altre regioni, tra cui Piemonte e Trentino Alto Adige.

DR. PIMPLE POPPER – I NUOVI CASI / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 11 marzo, alle 22:30. La dottoressa Lee ha ampliato il suo studio principale e ha aggiunto un’intera nuova ala per i suoi pazienti: è quindi pronta per tornare a prendersi cura di loro. E per la prima volta, scopriremo la sua vita anche al di fuori dello studio.

I programmi sul NOVE

FRATELLI DI CROZZA / PRIMA TV – Ogni venerdì, dal 6 marzo, alle 21:30. Sul Nove, torna Maurizio Crozza con nuove imperdibili serate evento. Una satira unica e con lo sguardo sempre puntato sull’attualità politica, raccontata attraverso nuovi e vecchi personaggi e monologhi pungenti.

IO, VLADIMIR – STEFANO MASSINI RACCONTA PUTIN / PRIMA TV – Mercoledì 11 marzo, alle 21.30. Arriva “Io, Vladimir”, lo spettacolo teatrale del vincitore del Tony Award Stefano Massini. In un racconto serrato e magnetico, Massini ripercorre la vita di Putin, dall’infanzia a Leningrado fino al 1999, quando diventa presidente della Russia. Uno spettacolo in grado di coinvolgere e far riflettere lo spettatore dall’inizio alla fine.

LE EMOZIONI CHE ABBIAMO VISSUTO – GLI ANNI SESSANTA / PRIMA TV – Mercoledì 18 marzo, alle 21.30. Un viaggio emozionante negli anni Sessanta, con la narrazione di Walter Veltroni. Un’analisi dell’Italia incerta del dopoguerra fino all’energia creativa e sociale dei giovani, ma anche alle ombre di Piazza Fontana, allo sbarco sulla Luna e alle uccisioni di Kennedy e Martin Luther King. Accanto a Veltroni, ci sarà il giovane pianista Gabriele Rossi, che dialogherà con lui in un confronto tra generazioni.

ANNI SETTANTA – TERRORE E DIRITTI / PRIMA TV – Mercoledì 25 marzo, alle 21.30.

Un approfondimento su uno dei decenni più importanti della storia italiana: gli anni ’70. Anni di bombe e di morti, ma anche di conquiste civili e diritti, che hanno trasformato il nostro Paese, creando nuove consapevolezze e facendo crollare vecchie certezze. Con le canzoni che hanno accompagnato i momenti più significativi, il documentario ripercorre luci e ombre di quel periodo, attraverso storie e voci di chi lo ha vissuto.

I programmi su DMAX

IL PRESIDIO / PRIMA TV – Ogni venerdì, dal 6 marzo, alle 21:25. Arriva una docu-serie che analizza la complessità delle situazioni affrontate quotidianamente dai Nuclei Operativi e Investigativi dei Carabinieri. Seguiamo racconti avvincenti e testimonianze toccanti che ci consentono di analizzare il loro lavoro.

QUESTO STRANO MONDO CON MARCO BERRY / PRIMA TV – Ogni martedì, dal 10 marzo, alle 21:25. Ogni giorno, nel mondo, si verificano fenomeni apparentemente inspiegabili, ripresi da milioni di telecamere. Gran parte di essi hanno una spiegazione scientifica, altri sono molto bizzarri. Insieme a Marco Berry, proveremo a dare una spiegazione a prova di scienza.

FALEGNAMI AD ALTA QUOTA / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dall’11 marzo, alle 21:25.

Nuove avventure e nuove incredibili sfide attendono i fratelli Curzel, protagonisti di “Falegnami ad alta quota”. I due gestiscono un’azienda familiare, leader nelle ristrutturazione in alta quota e nell’edilizia sostenibile.

I programmi su Food Network

LA CUCINA DELLE MONACHE / PRIMA TV – Ogni domenica, dall’1 marzo, alle 17:45.

Vicino ad Assisi, nel Monastero delle Benedettine di Sant’Anna a Bastia Umbra, alcune giovani monache aprono le porte della loro cucina per raccontarci come preparano le loro deliziose pietanze. Ogni episodio vedrà due coppie pronte ad alternarsi ai fornelli: da una parte le veneziane Suor Noemi e Suor Debora e dall’altra la napoletana Suor Miriam e la trevisana Suor Eleonora.

CASA MASTROTA / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 2 marzo, alle 22:00. Giorgio Mastrota ci porta in Calabria, a Civita, luogo famoso per la sua storia arbereshe e per le ‘case parlanti’. Al suo fianco si alterneranno tra i fornelli: la moglie Floribeth insieme ai figli Matilde, Leonardo e Natalia, il fratello Sergio e la cuginetta Anna. In questo luogo speciale, Mastrota celebra le sue radici calabresi e la tradizione culinaria del territorio, in un viaggio nei sapori autentici della Calabria.

LA CUCINA DI DAVIDE – IL SAPORE DEI RICORDI / PRIMA TV – Ogni martedì, dal 3 marzo, alle 22:00. Il sous chef di Alessandro Borghese, Davide Ventimiglia, ci accompagna in un viaggio culinario che ci racconta i sapori che lo hanno formato. Un percorso ricco di gusto, memoria e creatività. Davide ci mostrerà le ricette della tradizione e i piccoli trucchi da chef che tornano sempre utili.

LA PASTICCERIA DI FRAU KNAM / PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 5 marzo, alle 22:00.

Frau Knam riapre le porte della sua pasticceria, svelandoci i segreti per realizzare dolci eleganti e gustosi. In ogni puntata, ci delizia con due torte e propone un dessert al bicchiere, creato con ingredienti avanzati dalle preparazioni precedenti per una pasticceria senza spreco.

PAZZI DI SUSHI / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 18 marzo, alle 22:00.

In un viaggio gastronomico affascinante e ricco di sapori, la presentatrice Rosy Chin ci guida alla scoperta delle eccellenze culinarie asiatiche in Italia. Tre advisor ci porteranno in tre ristoranti diversi per esplorare tecniche, segreti e storie degli chef di sushi più talentuosi.

SCARPETTA D’ITALIA / PRIMA TV – Ogni martedì, dal 24 marzo, alle 22:00.

Arriva la quinta stagione di “Scarpetta d’Italia”, in cui Luca Terni va alla ricerca dei luoghi più gustosi del Paese. Luca visiterà due realtà culinarie e cucinerà con gli chef i piatti tipici del luogo. Sarà un viaggio appetitoso, ricco di nuove conoscenze e prelibatezze uniche, dal sapore antico.

I programmi su HGTV

LA MIA CASA DA SOGNO IN 100 GIORNI / PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 5 marzo, alle 22:00. Il duo marito-moglie Brian e Mika Kleinschmidt realizza le case dei sogni per i clienti di Tampa, FL. Lei è l’agente immobiliare, lui è il designer e insieme progettano e costruiscono la casa perfetta dalle fondamenta in 100 giorni o meno.

SOS: CASE IMPOSSIBILI / PRIMA TV – Ogni martedì, dal 17 marzo, alle 22:00.

Gli esperti di ristrutturazione Mike e Denese Butler, sistemano case a Boston. Alcune proprietà hanno subito diverse modifiche nel corso degli anni, in alcuni casi diventando anche irregolari e poco funzionali. I due intervengono per riparare i danni.

CHI CERCA TROVA / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 22 marzo, alle 15:00.

L’amato commerciante di oggetti Drew Pritchard è di nuovo pronto ad attraversare il Paese per andare alla ricerca di oggetti d’antiquariato, da poter rivendere on line o nel suo negozio. I venditori saranno in proprietà private, negozi di antiquariato e mercati commerciali.

I programmi su Boing

LO STRANO E MERAVIGLIOSO MONDO DI GUMBALL / NUOVA SERIE 1^TV – dal 16 Marzo, alle 19:00. Dopo 7 anni dalla loro ultima apparizione in TV, Gumball e Darwin si risvegliano e tornano subito alle loro follie quotidiane! Personaggi e risate sono le stesse, ma in questa nuova serie vedremo temi attuali e sempre più discussi come il controllo degli algoritmi, le nuove piattaforme social e l’intelligenza artificiale.

Per il cinema, serie di movie Pokemon.

ORIZZONTI POKÉMON: ARIA DI SPERANZA + BEYBLADE X (STAGIONE 2) / PRIMA TV – dal 23 Marzo, alle 16:00. Nel blocco pomeridiano ‘L’ora dell’Eroe’ di Boing arrivano le prime Tv di due serie action con la stagione 3 di Orizzonti Pokèmon e gli episodi finali di Beyblade X.

ORIZZONTI POKÉMON: ARIA DI SPERANZA – dal 23 marzo.

Ambientata un anno dopo i drammatici eventi di Laqua, la serie vede i Locomonauti (Rising Volt Tacklers) momentaneamente sciolti e i protagonisti impegnati a seguire percorsi diversi. La calma viene interrotta dalla comparsa di una misteriosa nebbia rosa che causa comportamenti anomali nei Pokémon in varie regioni. Liko, Roy e Dot si riuniscono per riformare la squadra e investigare su questo fenomeno legato a una sostanza chiamata Laquium.

Durante il viaggio, si unisce a loro un nuovo rivale di nome Ult, mentre il gruppo deve affrontare le nuove trame degli Esploratori, ora guidati da Spinel, e una nuova minaccia tecnologica chiamata “Strong Sphere”.

I programmi su Discovery

I SEGRETI DELLE STRUTTURE / PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 5 marzo, alle 21:15.

Arriva la nuova stagione di “I segreti delle strutture”, la serie che analizza miti e misteri su alcune delle antiche civiltà che hanno realizzato incredibili opere architettoniche. Analizziamo la piramide rossa di Dahshur, la città perduta di Olous, Villa Adriana e la tomba perduta di Alessandro Magno.

CREATURE MOSTRUOSE: I SEGRETI PIÙ OSCURI / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dall’11 marzo, alle 21:15. Arriva una serie che svela i misteri legati ad alcuni mostri leggendari. Dal 1932 al 1973, il fondatore della criptozoologia Ivan Sanderson ha costruito il più vasto archivio sulle creature più inspiegabili del pianeta. Dopo la sua morte, l’archivio è misteriosamente scomparso, fino ad oggi. Un team di esperti avrà accesso esclusivo a questo materiale per svelarne le teorie nascoste.

I programmi su Giallo

L’ISPETTORE BARNABY 25 / PRIMA TV ASSOLUTA – Da mercoledì 4 marzo, alle ore 21.10. Torna su Giallo una delle serie più longeve e amate del canale, un vero pilastro per gli appassionati del crime classico, L’Ispettore Barnaby. Arrivano alla venticinquesima edizione le vicende investigative ambientate nella immaginaria contea di Midsomer Mallow, in Gran Bretagna, dove l’atmosfera superficialmente sonnacchiosa e tranquilla è scossa continuamente da delitti, omicidi, crimini e segreti che affiorano dal profondo della comunità locale.

A gestire le emergenze c’è ancora una volta la figura rassicurante e solida dell’Ispettore John Barnaby: onesto, sagace e implacabile, affronta i casi senza mai indietreggiare e, naturalmente, non sbaglia un colpo. Ad aiutarlo e coadiuvarlo, un gruppo di personaggi anche loro riconoscibili dal pubblico e affidabili per lo scioglimento della trama: il giovane Sergente Winter, la bizzarra patologa Dottoressa Fleur Perkins, la signora Sarah, moglie del detective, sua figlia Betty e, perfino, l’adorabile cane Paddy. Ognuno fedele al suo ruolo, immerso nell’ormai familiare scenario finto ma verosimile di Midsomer, dove accade ogni giorno qualcosa di inspiegabile.

TOM E LOLA 2 / PRIMA TV ASSOLUTA – Da martedì 10 marzo, due episodi dalle ore 21.10. Su Giallo la seconda stagione della nuova divertente serie francese Tom e Lola. Ancora indagini in tandem per Tom Serino, agente della Squadra Narcotici, e Lola Briand, capitano della Polizia Giudiziaria. I due, amici e complici fin dai tempi del liceo, vivono ancora sotto lo stesso tetto, la casa dove Lola ospita Tom che ha una serie di problemi e complicazioni di vita privata, e collaborano nelle indagini nella comunità di una piccola città costiera della Francia.

Lei vulcanica e impaziente, lui pacato e risoluto, i due formano una coppia improbabile ma inaspettatamente efficace: nonostante i litigi, gli scontri, le incomprensioni, Tom e Lola hanno un’intesa formidabile data da anni di conoscenza e frequentazione. Sfruttando questo, e le proprie innegabili doti investigative, i due affrontano e districano i casi più difficili e delicati.

Senza mai abbandonare un fondo di divertita ironia e moderato sfottò reciproco, segni distintivi di una serie molto vivace e divertente, che si inserisce perfettamente nel filone del poliziesco moderno francese.