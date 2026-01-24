Il mese di Febbraio 2026 è pronto a regalare serie e film per tutta la famiglia che è possibile trovare su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery.

Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend (che dal 4 gennaio prenderà il nome di TURBO). Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Febbraio 2026.

Discovery: gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Febbraio 2026

Vediamo nel dettaglio tutti i canali del gruppo Discovery.

I programmi su Real Time

A SANREMO CON RADIO ITALIA / PRIMA TV – Da martedì 24 a sabato 28 febbraio, nel

pomeriggio. Anche quest’anno, il pubblico di Real Time avrà una finestra sul festival più seguito della televisione italiana con l’appuntamento quotidiano live dalla città dei fiori in compagnia di Radio Italia. Cinque ricchissimi appuntamenti in onda per tutta la durata

del Festival, per rimanere aggiornati sulle ultime novità musicali da Sanremo.

I programmi sul NOVE

ONLY FUN – COMICO SHOW / PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 5 febbraio, alle 21:30. Torna uno degli appuntamenti in prima serata più amati dal pubblico, con molte sorprese e

novità. Belen Rodriguez e i PanPers conducono la sesta edizione, pronti a farci ridere e divertire insieme a un cast ricco di talenti.

I programmi su DMAX

I PIONIERI DELL’ORO / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 2 febbraio, alle 21:25. Su DMax, arriva la decima stagione di “I pionieri dell’oro”. I cercatori del prezioso metallo che

lavorano nell’entroterra australiano affrontando sfide durissime, tra condizioni meteorologiche estreme, guasti e terreni difficili da esplorare.

L’ELDORADO DELLA DROGA: VIAGGIO IN USA / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 15 febbraio, alle 21:25. Ogni anno, milioni di persone tentano di entrare negli Stati Uniti nascondendo merce di contrabbando. In “L’Eldorado della droga: viaggio in USA”, seguiamo il lavoro dei poliziotti che lavorano in diversi aeroporti del Paese. Le squadre cercano di

intercettare tutte le violazioni, dai visti fraudolenti fino all’immigrazione clandestina.

I programmi su Food Network

CUCINA AL MERCATO CON RUBEN / PRIMA TV – Ogni domenica, dal 15 febbraio, alle 15:00. Ruben Bondì è di nuovo pronto a portare la sua cucina autentica e verace al mercato, stavolta a Rimini. Lo chef seleziona ingredienti freschi e tipici della tradizione per creare piatti che racchiudono i sapori, i colori e la storia della cucina romagnola.

GIUSINA IN CUCINA / PRIMA TV – Ogni sabato, dal 14 febbraio, alle 15:45. Giusina è di nuovo pronta ad accoglierci nella sua cucina per un viaggio culinario ispirato a sapori, profumi e colori della sua amata Sicilia, dalle ricette antiche dei borghi dell’entroterra, a quelle della sua Palermo e molte altre città siciliane, toccando anche le coste delle isole più belle della regione.

I programmi su HGTV

DONNE IN AFFARI / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dall’11 febbraio, alle 22:00. Arriva la nuova stagione di “Donne in affari”. Karen e Mina, madre e figlia, hanno la passione per la

ristrutturazione. Le due sistemano le case della loro amata Indianapolis, nella speranza di aiutare la comunità e rilanciarla nel mercato immobiliare. Non mancheranno, però, i classici scontri-incontri madre e figlia.

CHE AFFARE! CON TAREK E HEATHER /PRIMA TV – Ogni martedì, dal 17 febbraio, alle 22:00. Tarek e Heather Rae El Moussa sono una coppia di grande successo nel settore immobiliare. Negli ultimi anni, lui ha creato un’attività di ristrutturazione immobiliare di successo nel sud della California; lei è una delle agenti più famose del Paese. Insieme, i

due cercano di realizzare grandi affari.

FRATELLI IN AFFARI: A CACCIA DI RANCH / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 23 febbraio, alle 22:00. Drew e Jonathan condividono la loro esperienza personale e la loro competenza nel settore immobiliare. L’obiettivo è aiutare persone che vogliono fuggire dalla vita frenetica delle città per trovare il ranch perfetto.

I programmi su TURBO

LE AUTO CHE HANNO FATTO L’AMERICA CON ROBY PMG / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 23 febbraio, alle 22:15. Ripercorriamo la nascita e l’evoluzione dell’industria automobilistica americana, raccontando sfide, rivalità e invenzioni che hanno trasformato gli Stati Uniti ma anche il mondo delle quattro ruote. Ogni episodio è un viaggio nel tempo con il supporto di Roby PMG, meccanico esperto di automobili americane che, con la sua passione e competenza, ci racconta le numerose curiosità sui veicoli.

I programmi su Boing

IO SONO GUMBALL dal 2 FEBBRAIO ALLE 17.50. Gatto blu di circa 12 anni è un personaggio originale e eccentrico – sempre pronto a dire la sua e sempre pronto all’azione (quella sbagliata però). Comico, irriverente e fuori dagli schemi non si può non amarlo.

Per descriverlo con una sua citazione: “Ho visto tutta la vita passarmi davanti agli occhi … Ed è così noiosa!” e – di fatti – sembra fare di tutto per movimentare e stravolgere la sua quotidianità!

CINEMA: ogni venerdì sera alle 19.30. Nella slot Cinema dedicata alle famiglie e alla visione condivisa avremo un film del LEGO DC MOVIES. Un venerdì ricco di supereroi su Boing!

IL FILM POKEMON – DIANCIE E IL BOZZOLO DELLA DISTRUZIONE

Nel sotterraneo Regno dei Diamanti, la principessa Diancie è l’unica in grado di creare il Diamante Sacro che garantisce la sopravvivenza del suo popolo. Tuttavia, la piccola principessa non ha ancora il potere necessario per farlo e il regno rischia di svanire. Per salvare la sua casa, Diancie parte alla ricerca del leggendario Xerneas, il Pokémon della Vita, incontrando lungo il cammino Ash e i suoi amici.

La missione si complica quando il gruppo finisce nella “Foresta di Allarth”, dove riposa il temibile Yveltal, il Pokémon della Distruzione. Quando Yveltal si risveglia, minacciando di trasformare ogni cosa in pietra, Diancie dovrà trovare il coraggio di sbloccare la sua vera forza e compiere la Megaevoluzione per proteggere i suoi amici e il suo regno.

I programmi su Discovery

TEXAS RANGERS – Ogni lunedì, dal 23 febbraio, alle 21:15. Discovery ci porta in Texas per seguire il lavoro dei Texas Game Wardens che proteggono le risorse naturali dello Stato e sorvegliano i milioni di cittadini che vi abitano.

AUSTRALIA: LA GUERRA DEI SUB – Ogni lunedì, dal 23 febbraio, alle 23:05. Immergiamoci nelle profondità dell’oceano per seguire le operazioni di alcuni uomini che rischiano la propria vita per pescare nelle acque più ostili del pianeta.

I programmi su Giallo

CROCIERA CON DELITTO 2 PRIMA TV ASSOLUTA – Da domenica 15 febbraio, doppio episodio dalle ore 21.10. Arriva su Giallo la seconda stagione della nuova serie Crociera con delitto. Tornano le divertenti e avventurose vicende dell’ex detective Jack Grailing che, lasciata la Polizia, ora fa il cantante e intrattenitore sulla nave da crociera MAS Virtuosa.

Jak si trova di nuovo e come sempre al centro di investigazioni di ogni genere e tipo: ormai è assodato che tutto quello che succede durante i viaggi – tra incidenti, furti, delitti e sparizioni succede veramente di tutto – è proprio lui con la sua esperienza e il suo intuito ad affiancare nelle indagini il Primo Ufficiale Kate Woods.

Sia nei locali eleganti e rilassanti della nave che nelle località che i viaggiatori si trovano a visitare, Jack e Kate formano adesso un’inossidabile ed efficace coppia di investigatori, che non sbagliano un colpo nel risolvere casi e misteri, rinunciando sempre ad utilizzare mezzi violenti o interrogatori coercitivi. Perché in fondo non dimenticano mai di trovarsi pur sempre su una lussuosa e costosissima località di vacanza galleggiante.