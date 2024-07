Mese di Luglio con film e serie per tutta la famiglia, in programma su Discovery+, piattaforma streaming ott (cioè over-the-top, che offre servizi e contenuti direttamente via Internet) di proprietà di Warner Bros. Discovery. Il servizio combina elementi gratuiti e a pagamento unendo insieme diversi canali: Discovery Channel; Real Time; Animal Planet; Investigation Discovery; HGTV; Food Network; Discovery Science; DMAX; Giallo; Nove e Motor Trend. Scopriamo insieme tutti i titoli del momento e quello che è in arrivo a Luglio 2024.

Discovery plus, gli eventi e i programmi in uscita da vedere a Luglio 2024

SHARK WEEK 2024 / PRIMA TV – Ogni lunedì, dal 22 luglio, alle 21:00 su Discovery Channel (su SKY ai canali 405 e 406). Anche quest’anno, Discovery Channel propone la

“Shark Week”, l’appuntamento con le creature più temute degli oceani: gli squali. Come sempre, ci saranno numerosi speciali durante la settimana completamente dedicata all’analisi di questi affascinanti e impressionanti predatori.

I programmi sul Nove

CRIMINI ITALIANI / PRIMA TV – Ogni sabato, dal 6 luglio, alle 21:25 su SKY canale 149, sul Digitale Terrestre canale 9, su Tivùsat canale 9. Pino Rinaldi torna su Nove con “Crimini italiani”. Il giornalista introduce e analizza alcuni dei casi di cronaca nera più controversi della storia criminale d’Italia. Analizziamo alcune storie che hanno profondamente scosso l’opinione pubblica attraverso la voce di un giornalista esperto.

I programmi su Real Time

DOTTOR GEIGER / PRIMA TV – Ogni giovedì, dal 25 luglio, alle 21:20 su Real Time, digitale terrestre canale 31, su SKY canale 160 e 161, su Tivùsat canale 31. Il medico chirurgo Erik Geiger aiuta i suoi pazienti a ottenere la forma fisica che desiderano grazie a interventi chirurgici mirati. La sua attenzione, però, sarà sempre rivolta all’armonia finale del corpo.

I programmi su DMAX

AMERICA LATINA: LE FRONTIERE DEL CRIMINE TV – Ogni venerdì, dal 12 luglio, alle 21:25 su Dmax, sul digitale terrestre canale 52, su Sky canale 170 e 171, su Tivùsat canale 28. L’America Latina ha 35mila chilometri di confine, che rappresentano anche la linea tra il legale e l’illegale: si tratta di una divisione molto sottile che molte persone sono disposte ad attraversare. Seguiamo il lavoro a ogni frontiera, dove molti uomini e donne delle forze dell’ordine e della polizia cercano di fermare chi tenta di infrangere la legge.

72 ANIMALI PERICOLOSI CON BARBASCURA / PRIMA TV– Ogni sabato, dal 20 luglio, alle 21:25. Lo youtuber e divulgatore scientifico Barbascura X ci accompagna in un viaggio alla scoperta delle creature più pericolose del continente asiatico. Tra paesaggi selvaggi e brulicanti metropoli, in Asia si combatte una battaglia epica tra zanne, artigli e pungiglioni velenosi. Quale sarà la creatura più feroce di tutte?

CAMPING DI FAMIGLIA / PRIMA TV – Doppio appuntamento, ogni mercoledì, dal 24

luglio alle 21:25 e alle 22:20. Per 20 anni, Roger Groß è stato il ‘patriarca’ dell’Himmerlreich, enorme campeggio a Caputh nel Brandeburgo, in Germania. Ora ha deciso di ritirarsi e lasciare il comando ai figli William e Maximilian. I due valutano diversi cambiamenti da apportare alla struttura, dal menù alle grandi innovazioni. Riusciranno ad offrire un’esperienza migliore ai clienti?

I programmi su Food Network

CIAO HOUSE – CUOCHI AMERICANI IN SFIDA / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 23 luglio, alle 22:00 su Food Network, sul canale 33, su Tivùsat canale 53. Alex Guarnaschelli e Gabriele Bertaccini invitano 12 chef in Puglia. Il gruppo vivrà all’interno di una villa e si sfiderà in numerose sfide culinarie ad eliminazione. Gli chef verranno testati sulle loro abilità, strategie e capacità di padroneggiare la cucina italiana.

I programmi su Frisbee

FLOOPALOO. Dal martedì al venerdì, dal 9 luglio, alle 18:00 su Frisbee, sul canale 44, su Sky canale 627, su Tivùsat canale 44. Lisa e Matt trascorrono il campo estivo in una foresta ricca di segreti magici, sorvegliati da Floopaloo che è il protettore di Madre Natura. Con i loro amici si allontanano alla ricerca di questa creatura. Dopo numerose avventure, scopriranno finalmente dove si nasconde il Floopaloo?

SUPER WINGS (SPECIALE PARIGI)/PRIMA TV. Venerdì 26 luglio alle 19:30. In un episodio speciale, Jett, Donnie, Stella e il papà si ritrovano nella Parigi del 1889 per la Prima Esposizione Universale. Il gruppo, con grande sorpresa, scopre che la Torre Eiffel non era molto apprezzata dagli abitanti all’epoca della sua inaugurazione. Quindi, aiuteranno il suo costruttore Gustave Eiffel a far cambiare idea ai suoi concittadini.

I programmi su HGTV

PISCINE DA URLO / PRIMA TV – Ogni mercoledì, dal 17 luglio, alle 20:00 su HGTV, sul Digitale Terrestre canale 56, su Tivùsat canale 56. Con l’arrivo dell’estate, HGTV porta il pubblico alla scoperta delle piscine più belle e avveniristiche del mondo. Scopriamo lussuose piscine da sogno e le strutture più sorprendenti.

I programmi su Giallo

TANDEM: SEGRETI DAL PASSATO PRIMA TV ASSOLUTA – Martedì 9 luglio, un episodio alle 21.10 sul Digitale Terrestre canale 38, su Sky canale 167, su Tivùsat al 38. In un episodio speciale, l’ultima indagine per due personaggi amatissimi, la Comandante Lea Soler e il Capitano Paul Marchal. Ultimo episodio per la serie francese che ha visto, in sette appassionanti stagioni, le vicende professionali e le beghe private di un comandante di polizia e il suo capitano, che lavorano insieme e tentano di trascurare il fatto che sono ex coniugi pieni di problemi e hanno anche due figli insieme.

Divertente nelle sue dinamiche e appassionante per le trame investigative, la serie ora è arrivata a un punto di svolta: Paul e Lea sono tornati insieme, come tutti si auguravano, e sono in vacanza fuori città con tutta la famiglia finalmente riunita, per provare a recuperare un po’ di tempo e serenità perdute. Ma, naturalmente, non ci riusciranno, perché un caso di omicidio verrà letteralmente a mettersi in mezzo: lungo un sentiero su cui stanno facendo un’escursione, i due poliziotti si imbattono in un arto strappato dal suo corpo… e una nuova

indagine ha inevitabilmente inizio.

I programmi su K2

KUNG FU WA / PRIMA TV. Dal lunedì al giovedì, dall’8 luglio, alle 16:30 su K2, canale 41 e su Sky, canale 626, su Tivùsat canale 46. La piccola Tee Zeng, 8 anni, scova uno strano

calzino di nome Kung Fu Wa. Quando lo indossa, la bimba si trasforma in una super eroina e i due si trovano ad affrontare straordinarie missioni per proteggere il loro territorio.

PHINEAS & FERB – Ogni venerdì, dal 12 luglio, alle 16:00. Phineas e Ferb sono due ragazzi che passano gran parte dei loro pomeriggi estivi costruendo invenzioni stratosferiche ed impossibili per i bambini della loro età. Le loro fantastiche invenzioni però non sono adorate da tutti… Candace, sorella maggiore di Phineas e sorellastra di Ferb, cerca in tutti i modi di farli ‘beccare’ dalla mamma, anche se sarà molto difficile!

I programmi su Motor Trend

TEXAS METAL / PRIMA TV. Ogni giovedì, dal 4 luglio, alle 22:15 sul Digitale Terrestre canale 59, su Sky canale 419, su Tivùsat canale 57. Su Motor Trend, torna “Texas Metal”. Nella settima stagione, Bill Carlton, proprietario della Ekstensive Metal Works, e il suo team continuano a creare macchine nuove e spettacolari sfruttando qualsiasi tipologia di oggetti.

TITANS OF STEEL: TESORI D’ACCIAIO/ PRIMA TV. Ogni domenica, dal 21 luglio, alle 22.15. In “Titans of Steel”, un gruppo di appassionati di motori è alla ricerca di rarità preziose e inoltre trasforma vecchi oggetti in veri e propri tesori. Helmut è il massimo esperto tedesco di camion d’epoca; suo figlio Sascha è specializzato in camion anni ’70 e ’80; gli Oberman possiedono la più grande collezione di Ford Transit; Achim è esperto di aerei d’epoca e infine Michael e Christoph sono specializzati in automobili.

I programmi su Cartoonito

SAM IL POMPIERE. Nuovi episodi in prima TV Free, S15 1-13. Dall’ 1 Luglio tutti i giorni alle 15:50. Sam il pompiere e la squadra di soccorso sono tornati per salvataggi epici su terra, mare, montagna e aria! La cugina del vigile del fuoco Penny, Annie Morris, arriverà a Pontypandy e non sarà da sola! I cinghiali Luc e Karl si uniscono a lei per aiutarla ad insegnare ai bambini e ai residenti di PontyPandy l’importanza della natura. Ma non è tutto: Pontypandy accoglie altri amici pelosi, una foca, castori e Miss Pawdry, il gatto impertinente di Penny.

Tutti insieme provocheranno un po’ di caos e terranno molto impegnata la squadra di

soccorso, che avrà il suo bel da fare e molte occasioni per sfruttare l’iconico camion dei

pompieri, Jupiter, in una versione completamente aggiornata e con tante nuove tecnologie

all’avanguardia! E ovviamente, poiché a Pontypandy succede sempre qualcosa, ci sono tantissime avventure da aspettarsi, ma qualunque sia l’emergenza, puoi star certo che la squadra di soccorso di Pontypandy sarà sempre lì per salvare la situazione!

SUPER FRATELLI, Simone Stunt. Dall’ 1 Luglio tutti i giorni alle 8:30. Iniziano le vacanze, le attività si fermano, gli amici partono e…l’immaginazione e il tempo

per giocare e stare insieme diventa sconfinato. Soprattutto se hai un fratello! E Simone ne ha uno molto speciale: curiosissimo, molto intelligente, testardo ma allo stesso tempo adorabile! E come i migliori fratelli sanno fare, ogni situazione diventa una vera e propria avventura da vivere! Tra piccoli contrasti, momenti di grande affetto e una litigatina qua e là, c’è sempre un modo nuovo di fare pace e soprattutto scoprire quanto sia importante avere un fratello accanto!

LOL SURPRISE TOTS ROAD TRIP. Nuova serie in Prima Tv Assoluta. Dal 7 luglio tutti i giorni alle 15:30. I Tots sono un po’ annoiati e desiderano un’avventura. Per fortuna, nel loro futuro ci sono dei dinosauri! Queen Bee scopre una mappa della leggendaria Route 707! In effetti, su quella rotta ci sono dinosauri da scalare sin dalla prima fermata!

Quindi, la Route 707 è esattamente ciò di cui hanno bisogno. BEEP BEEP, Western Honey

approda nel Glamper, ma i Tots iper-carichi non riescono a far entrare tutti i loro bagagli.

Quiet Q.T. li ha coperti; guiderà la Cruiser. Se il gruppo si divide, il Glamper e la Cruiser

possono procedere in direzioni opposte e scoprire tutti gli indizi lungo il percorso della

Route 707. Dopo aver definito il programma, i due gruppi partono per un epico viaggio su

strada attraversando il Paese!

Prima fermata? Il Dinosauresse Diner nel Crystal Desert! Quando Diva, Queen Bee e Quiet

Q.T. incontrano Diner Dolly, fanno un giro dentro a un DINOSAURO e scoprono che questi

dinosauri lungo la strada potrebbero avere bisogno di un restyling….

CHIAMIAMOLE BATWHEELS STUNT. Dal 15 luglio tutti i giorni alle 18:00. Un incredibile stunt per conoscere a fondo e scoprire tutti i personaggi principali della squadra delle Batwheels impegnate notte e giorno a salvare la città con incredibili avventure tra azione, lavoro di squadra e tanto tanto umorismo. Ogni settimana, una delle Batwheels (Bam, Bibi, Redbird, Buff, Batwing) sarà protagonista con una programmazione a tema e asset promozionali ad hoc realizzati. Un turbine di acrobazie senza soluzione di continuità dentro e fuori il canale per fornire un punto di ingresso imperdibile al brand Batwheels per i bambini che hanno familiarità o meno con l’IP.

MOVIE NIGHT. Ogni lunedì alle 19:30, un nuovo film per iniziare con la giusta carica la

settimana dal 1 Luglio alle 19.30.

INFINITAMENTE SLIME! – Prima TV Assoluta Luglio alle 19.30 del 1 luglio. Uno slime dotato di poteri magici appare dallo spazio e, quando cade nelle mani di Xenia Cobalt, il mondo va in subbuglio e tutti cominciano a litigare fra loro. Insieme ai suoi viscidi amici slime e al simpatico alieno Klatu, Indy deve trovare il modo di fermare la malvagia Xenia.

GIU’ PER IL TUBO. 8 Luglio alle 19.30

ANGRY BIRDS 2: 15 luglio alle 19.30

DORAEMON – NOBITA E L’ISOLA DEL TESORO: 22 Luglio alle 19.30

DORAEMON – NOBITA E LA NASCITA DEL GIAPPONE : 29 Luglio alle 19.30

I programmi su Boing

Cinema. Ogni venerdì alle 19.50 in prima TV su Boing (canale 40 del DTT) prosegue la serata cinema con tanti film per tutta la famiglia. 5 luglio: Picchiarello; 12 Luglio: Re Titti; 19 Luglio: Le avventure di Taddeo l’esploratore; 26 Luglio: Slime!.

JADE ARMOR – NUOVI EPISODI IN PRIMA TV FTA. Dall’1 luglio alle 13:30 in prima TV su Boing! Jade Armor è un’animazione francese basata su mitologia e leggende cinesi. La protagonista è Lan Jun, un’adolescente ordinaria che si ritrova inaspettatamente trasformata in una supereroina leggendaria. La serie segue le sue avventure mentre combatte contro il malvagio Signore Cremisi e i suoi scagnozzi per proteggere la sua città, Ban Tang, dal caos. Lan Jun è una ragazza normale che vive a Ban Tang, una città tranquilla in Cina. La sua vita viene sconvolta quando viene scelta per diventare la Jade Armor, una supereroina leggendaria dotata dei poteri degli elementi naturali.

Inizialmente, Lan Jun fatica ad adattarsi al suo nuovo ruolo e a gestire i poteri che le sono

stati conferiti. Tuttavia, con l’aiuto dei suoi amici e della sua famiglia, impara a padroneggiare le sue abilità e a diventare una eroina coraggiosa e determinata. Nel corso della serie, Lan Jun deve affrontare numerose sfide, tra cui il malvagio Signore Cremisi, che vuole conquistare il mondo con il potere delle sue armature di frammenti. Deve anche imparare a bilanciare la sua vita da supereroina con la sua vita da adolescente, affrontando i tipici problemi scolastici e familiari.

I programmi su Cartoon Network

WE LOVE GUMBALL STUNT. Dall’1 luglio tutti I giorni dalle 13:40. A tenerci compagnia durante le calde e assolate giornate estive sarà Gumball, che insieme ai suoi amici vi farà rivivere divertenti e emozionanti avventure. Ogni settimana sarà dedicata a un personaggio differente, con episodi a tema ad hoc selezionati.

SHAUN VITA DA PECORA: FARMAGEDDON. L’1 luglio alle 20.55. Quando Lu-La, un’aliena dagli incredibili poteri, si schianta vicino alla fattoria di Mossy Bottom, per Shaun e gli abitanti della fattoria comincia una missione per riportarla a casa.

THE INFINITE SLIME MOVIE. Il 29 luglio alle 20.55. L’avventura melmosa di Indi continua…. Quando una misteriosa pietra melmosa con poteri magici arriva improvvisamente dallo spazio, avventura melmosa di Indy continua. Quando

cade nelle mani della supercriminale Xenia Kobalt, il mondo intero inizia a discutere e

combattere.

I programmi su Hi Boomerang

THOMAS & FRIENDS S27. Dall’8 luglio dal lunedì al venerdì alle 19.20. Le locomotive celebrano l’inaugurazione di una nuova panetteria-caffetteria che collega le

rotte dalla fattoria alla tavola e tiene occupati i protagonisti portando ingredienti e

prelibatezze profumate e sfiziose sulle tavole delle feste. Thomas, Percy, Kana, Nia e Diesel

affrontano ogni sfida in squadra con nuovi e vecchi amici per portare a termine ogni lavoro.

Sandy e Carly stanno costruendo nuovi ponti per aiutare le creature di Sodor a navigare nel

loro mondo frenetico. Bruno è tornato tenendo tutti in carreggiata e portando giochi di

parole fantastici. Non importa quanto grande sia la consegna o quanto sia impossibile il

compito, non c’è nulla che Thomas e i suoi amici non possano realizzare insieme!

LU E LA BANDA BIRBANTE. Dall’8 luglio dal lunedi al venerdì alle 7.50. Tornano le avventure di Lu e dei suoi amici sempre ambientate nell’asilo che frequentano tutti i giorni, luogo di ritrovo, di scoperta e di amicizia. In questo luogo protetto e sotto l’attenta guida della maestra imparano a crescere, a rispettarsi l’un l’altro e a gestire i piccoli

grandi conflitti che la vita presenta ogni giorno.

LE AVVENTURE ESTIVE DI SIMONE. Dall’1 luglio tutti i giorni dalle 14.45. L’estate è alle porte e si sa che è la stagione preferita dai bambini: in questo stunt scopriremo come Simone trascorre le vacanze estive insieme a Gaspare, a Ferdinando, ai genitori e ai nonni. Episodi a tema terranno compagnia ai bambini tutti i giorni nei caldi pomeriggi estivi subito dopo pranzo.