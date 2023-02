Diletta Leotta è incinta? Tutto fa supporre che lo sia: postando un video su Tik Tok il mondo del web si è scatenato ed è letteralmente impazzito per una rotondità sospetta. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla notizia.

Diletta Leotta è incinta? Delle rotondità sospette fanno impazzire il web

La conduttrice di Dazn, per San Valentino ha dedicato un video su Tik Tok al fidanzato Loris Karius, mostrato una rotondità sospetta. Manco a dirlo, i fans si sono scatenati sulla possibile gravidanza della bella conduttrice. Al momento nessuna conferma – né smentita – da parte dei diretti interessati.

Eccovi il video su Tik Tok che ha scatenato il web

Diletta Leotta è incinta? La storia d’amore con il portiere del

Newcastle Loris Karius

Lo scorso novembre il gossip è impazzito perché Diletta Leotta non ha avuto nessun problema a mostrarsi con il portiere del NewCastle, Loris Karius con cui ha iniziato una love story. I due sono stati fotografati dai paparazzi e dopo aver conosciuto le rispettive famiglie, aver festeggiato il capodanno in Sicilia, terra natia di lei, ed essere stati in vacanza insieme ora potrebbero festeggiare l’arrivo di un bebè.

Diletta Leotta è incinta di Loris Karius?

Il video che Diletta Leotta ha postato su Tik Tok ha letteralmente scatenato il gossip su una sua possibile gravidanza. In trasferta a Sanremo per seguire il Festival, la Leotta ha postato un video dalla sua camera d’albergo, dove sfoggia vari outfit griffati Patrizia Pepe. Tra cui un completo in pelle color carne che evidenzia un pancino sospetto – oltre ad un seno strabordante – che conferma i sospetti quando la conduttrice si mette di profilo. È l’inizio di una gravidanza o banale gonfiore?

«Mi diverto sempre da matti con lui! – ha confessato di recente la Leotta, parlando di Karius -. Ora sono felice, tanto felice. Relazione a distanza? Per ora è abbastanza semplice».

Insomma, l’avvenente Diletta Leotta appare piuttosto felice al fianco di Karius e la possibilità che il pancino che fa capolino sia un bebè in arrivo prende sempre più corpo. Molti i commenti degli utenti in questa direzione: “Ma è incinta?” oppure “Pancino sospetto” che fanno pensare che la Leotta sia in dolce attesa.