Diamond League, tappa a Losanna: dove vederlo e italiani in gara

Terminate le Olimpiadi a Parigi 2024, è già tempo di pensare alla Diamond League. Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera prevede alcune tappe anche per la fine del mese di agosto. Vediamo insieme dove vederlo e chi scenderà in pista.

Diamond League a Losanna: dove vederlo

Torna la Diamond League. Per il 2024 sono 14 le tappe previste, le prime si sono svolte ad aprile e le ultime termineranno a settembre con il meeting di Zurigo e le finali a Bruxelles previste per il 13 e 14. Causa Olimpiadi, la competizione si è fermata dal 26 luglio al 11 agosto e riprenderà a Losanna il 22 agosto. Poi sarà la volta di Slesia il 25.

L’appuntamento del 22 agosto 2024 sarà tramesso in prima serata da Rai 3 alle ore 20.00, la telecronaca sarà affidata a Franco Bragagna mentre il commento tecnico a Stefano Tilli. Interviste a cura di Davide Labate. È possibile vedere la competizione anche su Sky per gli abbonati. Gli occhi sono tutti puntati sugli italiani che parteciperanno a questo meeting. Ci sarà Mattia Furlani che dopo la medaglia di bronzo conquistata a Parigi proverà a migliorarsi nel salto in lungo. A sfidarlo troverà il greco Miltiadis Tentoglou (medaglia d’oro sia a Tokyo 2020 che Parigi 2024), Tajay Gayle, Carey McLeod, Wayne Pinnock e Simon Ehammer.

Spazio poi a Pietro Arese sui 1500 metri reduce dal record italiano siglato alle Olimpiadi. In cerca di riscatto ci sarà Lorenzo Simonelli che non è riuscito ad accedere alle finali dei Giochi nei 110 ostacoli mentre nei 400 ostacoli vedremo Ayomide Folorunso. Jacobs, dopo il leggero infortunio alle Olimpiadi, sarà presente il 25 agosto in Polonia, così come Chituru Ali. Gianmarco Tamberi invece è presente nella start-list ma le sue condizioni di salute sono ancora in dubbio.

I prossimi appuntamenti

I prossimi impegni per gli atleti che partecipano alla Diamond League sono quelli del 25 agosto, a Slesia (Polonia). Grande attesa poi per il Golden Gala previsto il 30 agosto a Roma, mentre il 5 settembre ci sarà una tappa a Zurigo (Svizzera) e le finali a Bruxelles (Belgio) il 13 e 14 settembre.