Oggi, lunedì 8 settembre, nella puntata di Dentro la notizia in onda su Canale 5 alle ore 16.45 e condotta da Gianluigi Nuzzi, verranno trasmessi dei filmati esclusivi e mai visti prima di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco nel 2007. I video, di grande valore affettivo, sono stati consegnati alla redazione direttamente dalla famiglia Poggi e raccontano l’infanzia e la giovinezza di Chiara in un clima di serenità e amore familiare, prima della tragedia che ha segnato la cronaca italiana.

Dentro la Notizia: Vacanze, giochi e momenti felici: i video privati della famiglia Poggi

Nei filmati girati dal papà di Chiara, si vedono scene toccanti e genuine della vita familiare: feste di Natale, giocate tra fratelli, viaggi in montagna con la mamma Rita, il papà Giuseppe e il fratello Marco, più giovane di sette anni.

Alcune delle riprese più significative risalgono a:

1988 a Candia

1989 a Campitello di Fassa

1997 a Falzes, lo stesso luogo dove la famiglia si trovava anche nel 2007, quando ricevette la tragica notizia della morte di Chiara. Quell’anno era la prima volta che Chiara, a 26 anni, rimaneva da sola a Garlasco.

Un ritratto autentico di Chiara prima della tragedia

I filmati, commoventi e autentici, raccontano le diverse fasi della vita di Chiara Poggi, offrendo un ritratto personale e intimo di una giovane donna solare, amata, e circondata dall’affetto della sua famiglia.

Un documento importante, che Dentro la notizia condividerà oggi con il pubblico italiano in una puntata dal forte impatto emotivo. Appuntamento oggi, lunedì 8 settembre, alle ore 16.45 su Canale 5 con “Dentro la notizia”.