Il mese di settembre 2025 inizia con una importante novità nel palinsesto pomeridiano di Canale 5. Al via da oggi, lunedì 1 settembre, Dentro La Notizia 2025, il nuovo appuntamento quotidiano con l’informazione e l’attualità condotto da Gianluigi Nuzzi.

Dentro la notizia 2025 con Gianluigi Nuzzi su Canale 5

Tutto pronto per il debutto di Dentro la notizia, il nuovo programma di informazione ed attualità di Canale 5 affidato alla conduzione di Gianluigi Nuzzi, volto noto di Mediaset. Il giornalista, saggista e conduttore televisivo di programmi di successo come Quarto Grado è chiamato ad una nuova importante sfida con un programma quotidiano trasmesso dal lunedì al venerdì dalle ore 16.45 su Canale 5. “Dentro La Notizia”, è noto a tutti, prende il posto di “Pomeriggio Cinque” con un veste del tutto nuova riformulata e pensata per offrire ai telespettatori una contro proposta rispetto ai competitor de “La vita in diretta”. Proprio Gianluigi Nuzzi ai microfoni di TgCom24 ha rivelato in anteprima assoluta alcuni dettagli sul nuovo programma di informazione di Mediaset rivelando:

Vedremo l’approfondimento sui fatti della giornata. Entreremo dentro le notizie, saremo lì dove i fatti accadono. Abbiamo una squadra di inviati che è già in giro per l’Italia: accenderemo un faro non solo sui grandi gialli, ma anche sulle declinazioni dell’attualità. Sarà una presa diretta avvincente.

Non solo, Nuzzi ha sottolineato che l’obiettivo di Dentro La Notizia è “fare ordine nelle notizie che ogni giorno si susseguono, per portare telespettatori e telespettatrici dentro quello che accade, facendo capire quello che succede e cercando di evitare che si ripeta o che possa coinvolgerci“.

Dentro La Notizia, le novità del programma di Canale 5

Durante ogni puntata di “Dentro La Notizia” spazio quindi all’attualità con le notizie del giorno, ma anche approfondimenti sui casi di cronaca nera, fenomeni sociali come truffe, reati informatici e storie di rinascita e positività.

L’obiettivo del nuovo programma di informazione di Canale 5 è chiaro: portare il telespettatore dentro la notizie e i fatti principali cercando di fare chiarezza e di restituire una comprensione più completa della realtà. Non mancheranno interviste esclusive, ma anche testimonianze dirette grazie al lavoro di inviati ed esperti presenti sul territorio “Dentro la notizia” conferma l’impegno di Mediaset a presidiare l’informazione con prodotti di altissima qualità, capaci non solo di intrattenere, ma anche di fornire un’attenta analisi della realtà al pubblico.

L’appuntamento con “Dentro La Notizia” è dal lunedì al venerdì dalle 16.45 su Canale 5.