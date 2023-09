Se avete intenzione di guardare Déjà vu-Corsa contro il tempo, in onda nella prima serata di Venerdì 22 Settembre su Italia Uno, preparatevi a trattenere il fiato per tutte le due ore della sua durata. Anche se in sostanza si tratta di un giallo/thriller infatti, man mano che va avanti, la trama diventa sempre più movimentata ed anche così inverosimile da rasentare la fantascienza. Ad ogni modo, ve lo assicuriamo, è impossibile annoiarsi. Per non parlare del cast, di livello davvero eccellente. Di seguito trovate tutte le informazioni più importanti sul film.

Déjà vu-Corsa contro il tempo: la trama in breve e il cast

543 persone muoiono su un traghetto a causa di un attentato. Uno dei detective incaricati di far luce sul terribile fatto, scopre che quanto accaduto è collegato alla morte di una ragazza e che esiste un sistema per tornare indietro nel tempo. A questo punto fa di tutto per cambiare le cose ed impedire il compimento della tragedia.

Stellare il cast che dà vita alla pellicola: gli interpreti principali sono Denzel Washington, Paula Patton, Jim Caviezel (il Gesù di The Passion, kolossal firmato da Mel Gibson) e Val Kilmer.

Le curiosità sul film

Déjà vu-Corsa contro il tempo è un film di genere giallo/thriller/poliziesco con connotazioni fantascientifiche diretto da Tony Scott nel 2006. Queste sono le curiosità più interessanti sul suo conto: