Dopo una prima puntata con la spettacolare sigla e l’iniziale “conoscenza” con la protagonista Sanem Aydin, Daydreamer – Le ali del sogno torna in onda nel pomeriggio di Canale 5 con una seconda e terza puntata. Dopo che nel 2018 gli episodi sono stati già trasmessi in Turchia, anche qui nel Belpaese la serie tv con protagonista Can Yaman e Demet Ozdemir sta già attirando l’attenzione dei telespettatori. Ecco, allora, le anticipazioni, anche complete di cast e trama, delle prossime puntate trasmesse da Mediaset.

Daydreamer – Le ali del sogno, cast e trama seconda puntata dell’11 giugno 2020: bacio al buio tra Can e Sanem

La seconda puntata di Daydreamer – Le ali del sogno, qui in Italia in onda giovedì 11 giugno 2020, vede protagonista anche Polen (l’attrice Kymya Gokce Ayta). La fidanzata di Can Divit (Can Yaman) torna infatti in Turchia per prendere parte alla festa per i 40 anni dell’agenzia.

Durante la cerimonia, Aylin Yuksel (Sevcan Yasar), la compagna di Emre (Birand Tunca), fratello di Can, affronta pubblicamente il signor Aziz (Ahmet Somers) e la cosa dà scandalo. L’ex suocero accusa infatti la donna di aver rubato le sue idee.

Anche Sanem va alla festa. Per errore, la ragazza entra nella loggia riservata a Can e tra i due scatta un bacio al buio. Sanem confessa il tutto all’amica Ayhan Isik (Ceren Tasci) e si mette alla ricerca del ragazzo con la barba, che lei paragona ad un Albatros delle Galapagos.

Intanto, l’avvocato Metin (Tuan Tunali) rivela a Can il segreto del padre: l’uomo, a capo dell’azienda, non partirà per una crociera, ma bensì per Cuba e per le cure legate ad una brutta malattia.

Dal canto suo, invece, Aylin orchestra la vendetta, intenzionata com’è a convincere Emre a diventare suo socio, dopo che Aziz l’ha licenziata e ha fatto saltare il suo matrimonio. Ma Emre come prenderà la decisione di lasciare la guida dell’agenzia al fratello Can?

Daydreamer – Le ali del sogno, anticipazioni terza puntata del 12 giugno 2020: doccia hot per Divit

Venerdì 12 giugno 2020, la prima manche di episodi di Daydreamer – Le ali del sogno si conclude con una terza ed ultima puntata settimanale, che schiera la prima doccia hot di Can.

Mentre Halil continua a pressarla, Sanem non si accorge di parlar male del capo mentre lui è alle sue spalle. Can, intenzionato a trovare la spia che si nasconde in agenzia, convoca una riunione e cambia l’organizzazione dei dipendenti.

Divit blocca anche tutti i computer, compreso quello del fratello Emre, e chiede a Sanem di controllarli, in quanto è l’unica persona di cui si può fidare, essendo lei l’ultima arrivata a lavoro.

Sotto pressione per i debiti, Sanem accetta i soldi di Emre e, in cambio, tiene il segreto. Per sbaglio, però, tra le carte di Can ci finisce anche la cartellina rossa con i documenti che Aylin ha inviato al compagno e che, una volta firmati, gli consentiranno di diventare suo socio.

Prima che Can lo scopra, allora, Sanem fa di tutto per recuperarla: va anche a casa del capo, ma Divit la becca sul fatto. Una vera e propria gatta da pelare per la protagonista, visto che lei e la sorella Leyla rischiano di essere licenziate.