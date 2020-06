Daydreamer – Le ali del sogno debutta ufficialmente su Canale 5. La prima puntata va in onda dalle ore 14.45 di mercoledì 10 giugno 2020 e dà spazio al mix di sentimenti contenuto nella trama della serie tv turca, che ha come protagonisti Can Yaman (nei panni di un affascinante fotografo), Demet Ozdemir (ragazza acqua e sapone col sogno di fare la scrittrice) e tutti gli altri attori arruolati nel cast. In attesa di vederla in tv, allora, ecco le anticipazioni sul primo episodio di mercoledì pomeriggio e tutti gli altri spoiler direttamente dalle puntate turche.

Daydreamer – Le ali del sogno, cast e trama prima puntata del 10 giugno 2020

Le scene iniziali della prima puntata di Daydreamer – Le ali del sogno, serie il cui titolo originale è Erkenci Kus, vedono al centro la protagonista Sanem Aydin, come ormai noto interpretata dalla bella attrice turca di 28 anni.

Dopo la spettacolare sigla dalle musicalità medio orientali, la fortunata serie inizia con Sanem che, all’interno del negozio di famiglia, così scrive sul suo diario personale: “Che c’è di male – si chiede la ragazza – nel sognare? Salva le persone dal mondo reale“.

Proprio la realtà, riporta subito Sanem con i piedi per terra: Muzaffer Kaya (Ozmer Tokaslan), il ragazzo che lei chiama “Zebercet“, le comunica di volerla sposare. Lei corre a casa e, dal padre Nihat (Berat Yenilmez) e dalla madre Mevkribe (Ozlem Tokaslan), scopre che non si tratta di uno scherzo.

Per impedire il matrimonio e anche per pagare i debiti di famiglia, Sanem trova allora lavoro nella stessa agenzia di sua sorella Leyla (Oznur Serceler) e, in suo aiuto, accorrono CeyCey Ozdemir (Anil Celik) e Deren Keskin (Tugce Kumral).

Daydreamer – Le ali del sogno, anticipazioni prossime puntate dell’11 e 12 giugno 2020

Ma cosa accade nelle prossime puntate di Daydreamer – Le ali del sogno? Una volta guardata in tv l’attesa prima puntata della serie, anche nei successivi episodi, qui in Italia in onda giovedì 11 e venerdì 12 giugno 2020, ne vedremo delle belle.

Secondo gli spoiler e le anticipazioni, infatti, nella seconda e nella terza puntata trasmesse su Canale 5 ci saranno il bacio al buio tra Can e Sanem e la prima doccia hot del protagonista maschile che fa impazzire le fan.