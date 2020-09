Daydreamer – Le ali del sogno continua ad intrattenere i telespettatori di Canale 5, ma cambia programmazione e dunque anche gli orari in tv della soap sono da tenere d’occhio. Così come annunciato ufficialmente da Mediaset, infatti, con il ritorno di Uomini e donne dal lunedì al venerdì in daytime, la fortunata serie turca “trasloca” al sabato pomeriggio – con puntate più lunghe – e almeno per il momento verrà trasmessa anche il lunedì sera in prima serata.

Daydreamer, anticipazioni puntata di sabato 5 settembre 2020

Sabato 5 settembre 2020 Daydreamer va in onda dalle ore 14.25 alle 16.25, subito dopo una nuova puntata di Una Vita e prima dell’appuntamento in replica con la fiction Elisa di Rivombrosa. Vediamo le anticipazioni della puntata, della durata di circa 2 ore.

Nel primo episodio trasmesso questo sabato: Sanem, grazie alla sua creatività, ha ottenuto un incarico di riguardo, in vista della presentazione per la “Compass Sport”. Deren ne è invidiosa e cerca di metterla in difficoltà presentandosi con la responsabile della “Compass Sport” nell’ufficio dove Can e Sanem stanno lavorando.

Nel secondo, invece, spazio agli aggiornamenti sui due fratelli Divit, con Can ed Emre che si sono chiariti, ed hanno fatto pace. Emre, infatti, è convalescente a casa di Can, e gli ha assicurato di aver chiuso con Aylin.

Daydreamer, anticipazioni puntata del 7 settembre 2020 in prima serata

Come detto, però, lunedì 7 settembre 2020 Daydreamer – Le ali del sogno è previsto anche in prima serata su Canale 5; gli orari scelti da Mediaset per la nuova programmazione corrispondono alle ore 21.30 circa per l’inizio in tv e alle ore 24.00 circa per la fine.

Stando alle anticipazioni, nella puntata lunga di lunedì sera, che altro non sarebbe che un primo test per capire se gli appuntamenti in prime time possano continuare o meno ad andare in onda anche dalla prossima settimana in poi:

Sanem crea un profumo speciale per Can. Il giovane resta impressionato dalla potenza dell’essenza e decide di indossare subito la creazione di Sanem. Nel frattempo, in ufficio c’è un po’ di scompiglio: una spia ha installato una telecamera nell’ufficio della “Fikri Harika”. Ma chi si nasconde dietro l’imprevedibile gesto?