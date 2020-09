Dopo le prime due puntate di Daydreamer – Le ali del sogno in onda al sabato pomeriggio, la fortunata soap opera turca è prevista nella programmazione di Canale 5 anche tra le ore 15.50 e le 16.35 di domenica 13 settembre 2020, prima di un nuovo episodio de Il Segreto in prima tv e prima del ritorno in tv di Domenica Live con Barbara D’Urso.

Daydreamer, anticipazioni puntata di domenica 13 settembre 2020

L’episodio domenicale di Daydreamer trasmesso la prossima settimana è il numero 66, quello in cui Can e Sanem tornano insieme, tra nuovi segreti da mantenere e antagonisti sempre pronti a scalfire il loro amore. Ecco le anticipazioni dettagliate sulla trama.

Trama episodio 66

Sanem e gli altri collaboratori della “Fikri Harika” vengono invitati da Can a casa Divit, con l’obiettivo ambizioso di accrescere, per quanto possibile, la creatività del gruppo di lavoro dell’agenzia fotografica. Dopo aver messo in salvo Sanem per la storia della finestra, Can coglie la palla al balzo e approfitta della situazione per proporle di tornare ad essere la sua fidanzata. Dopo qualche dubbio, della durata davvero breve, Sanem accetta, anche se ancora non se che Aylin sta tramando contro di loro, intenzionata com’è a rivelare a tutti della storia d’amore appena ripresa. Can e Sanem passano del tempo insieme guardando un film romantico sul divano di casa, ma Sanem scoppia a piangere per il finale triste della pellicola, quindi Can la consola dandole un nuovo bacio.

Daydreamer, anticipazioni prossime puntate

Queste anticipazioni di Daydreamer fanno in realtà da preludio a quanto vedranno a breve i telespettatori di Canale 5 nelle prossime puntate di una delle soap opera turche più amate di sempre, anche qui in Italia. Negli episodi della prossima settimana, infatti, Can e Sanem continuano ad incontrarsi di nascosto, tra parcheggi ed altri luoghi per non dare nell’occhio, mentre Sanem confessa alla sorella Leyla che lei e Can sono tornati insieme. Prove tecniche di un rinnovato fidanzamento, che trova ulteriori conferme anche nell’invito di Can ad andare alla casa in montagna, così da passare una nuova notte insieme. È qui che Can pronuncia un’altra delle sue romantiche frasi: «Tu – dice il sexy fotografo a Sanem – sei il mio unico sogno».