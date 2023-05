È andato in onda il 10 maggio, l’appuntamento con l’evento che premia il grande cinema italiano con la consegna dei premi David di Donatello 2023. L’evento, trasmesso in diretta su Rai 1 ha avuto come padrone di casa Carlo Conti che per l’occasione è stato affiancato dalla bellissima Matilde Gioli. Ma andiamo a conoscere i nomi di tutti i vincitori.

David di Donatello 2023 stasera su Rai 1: nomination e candidature

Durante la serata degli ormai celebri “Oscar italiani”, sono state celebrate le pellicole più belle degli ultimi 12 mesi. Giunta alla 68esima edizione la kermesse ha assegnato ben 21 statuette. Nel corso della serata, sono state assegnate anche due speciali David destinati al regista e sceneggiatore Enrico Vanzina e all’attrice Isabella Rossellini. Premio David alla Carriera per Marina Cicogna. Ecco di seguito i vincitori dei David di Donatello 2023.

Tutti i vincitori ai David di Donatello 2023

Quest’anno la sfida sembra essere molto più accesa e dall’esito ancora incerto, soprattutto per quanto riguarda il Miglior Film, Il Miglior Attore Protagonista e la Migliore Attrice Protagonista. 18 nomination per Esterno notte, 14 per La stranezza e Le otto montagne, 11 per Il signore delle formiche, 9 per Nostalgia. Ma andiamo ora a vedere tutti i candidati ai David di Donatello 2023.

Durante la serata Carlo Conti comunica sul palco dei David68 la scomparsa di Enrico Oldoini. Regista di molti film e di molte fiction, nonché il papà della serie tv Rai Don Matteo.

MIGLIOR FILM

Esterno notte

Nostalgia

Le otto montagne (VINCITORE)

Il signore delle formiche

La stranezza

MIGLIORE REGISTA

Gianni Amelio – Il signore delle formiche

Roberto Andò – La stranezza

Marco Bellocchio – Esterno notte (VINCITORE)

Mario Martone – Nostalgia

Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersh – Le otto montagne

MIGLIORE REGISTA ESORDIENTE

Carolina Cavalli – Amanda

Jasmine Trinca – Marcel!

Niccolò Falsetti – Margini

Giulia Louise Steigerwalt – Settembre (VINCITRICE)

Vincenzo Pirrotta – Spaccaossa

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Gianni Amelio, Edoardo Petti, Federico Fava – Il signore delle formiche

Roberto Andò, Ugo Chiti, Massimo Gaudioso – La stranezza (VINCITORE)

Marco Bellocchio, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi, Davide Serino – Esterno notte

Emanuele Crialese, Francesca Manieri, Vittorio Moroni – L’immensità

Gianni Di Gregorio, Marco Pettenello – Astolfo

Susanna Nicchiarelli – Chiara

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Francesca Archibugi, Laura Paolucci, Francesco Piccolo – Il colibrì

Massimo Gaudioso, Kim Rossi Stuart – Brado

Mario Martone, Ippolita Di Majo – Nostalgia

Salvatore Mereu – Bentu

Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersh – Le otto montagne (VINCITORI)

MIGLIOR PRODUTTORE

Carla Altieri, Roberto De Paolis per Young Films, Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori, Viola Prestieri per Indigo Film, Rai Cinema – Princess

Angelo Barbagallo per BIBI Film, Attilio De Razza per Tramp Limited, con Medusa Film e Rai Cinema – La stranezza (VINCITORI)

Medusa Film, Maria Carolina Terzi, Luciano e Carlo Stella per MAD Entertainment, Roberto Sessa per Picomedia, Angelo Laudisa per Rosebud Entertainment Pictures – Nostalgia

Lorenzo Mieli per The Apartment una società del gruppo Fremantle, Simone Gattoni per Kavac Film – Esterno notte

Wildside una società del gruppo Fremantle, Rufus, Minuetto, Pyramide Productions, Vision Distribution in collaborazione con Elastic, con la partecipazione di Canala+ e Ciné+ in collaborazione con Sky – Le otto montagne

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

Margherita Buy – Esterno notte

Pénélope Cruz – L’immensità

Claudia Pandolfi – Siccità

Benedetta Porcaroli – Amanda

Barbara Ronchi – Settembre (VINCITRICE)

MIGLIORE ATTORE PROTAGONISTA

Alessandro Borghi – Le otto montagne

Ficarra e Picone – La stranezza

Fabrizio Gifuni – Esterno notte (VINCITORE)

Luigi Lo Cascio – Il signore delle formiche

Luca Marinelli – Le otto montagne

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Giulia Andò – La stranezza

Emanuella Fanelli – Siccità (VINCITRICE)

Daniela Marra – Esterno notte

Giovanna Mezzogiorno – Amanda

Aurora Quattrocchi – Nostalgia

MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA

Francesco Di Leva – Nostalgia (VINCITORE)

Elio Germano – Il signore delle formiche

Fausto Russo Alesi – Esterno notte

Toni Servillo – Esterno notte

Filippo Timi – Le otto montagne

MIGLIORE AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Maurizio Calvesi – La stranezza

Paolo Carnera – Nostalgia

Francesco Di Giacomo – Esterno notte

Ruben Impens – Le otto montagne (VINCITORE)

Gianni Mammalotti – I racconti della domenica

MIGLIORE MUSICISTA

Stefano Bollani – Il pataffio (VINCITORE)

Michele Braga, Emanuele Bossi – La stranezza

Fabio Massimo Capogrosso – Esterno notte

Daniel Norgren – Le otto montagne

Franco Piersanti – Siccità

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

Caro amore lontanissimo – Musica di Sergio Endrigo; Testi di Riccardo Senigallia; Interpretata da Marco Mengoni – Il colibrì

Culi culagni – Musica di Stefano Bollani; Testi di Luigi Malerba, Stefano Bollani; Interpretata da Stefano Bollani – Il pataffio

La palude – Musica e testi di Niccolò Falsetti, Giacomo Pieri, Alessio Ricciotti, Francesco Turbanti; Interpretata da Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Matteo Creatini – Margini

Proiettili (Ti mangio il cuore) – Musica di Joan Thiele, Elisa Toffoli, Emanuele Triglia; Testi e interpretazione di Elodie, Joan Thiele – Ti mangio il cuore (VINCITORI)

Se mi vuoi – Musica, testi e interpretazione di Diodato – Diabolik – Ginko all’attacco!

MIGLIORE SCENOGRAFIA

Giada Calabria, Loredana Raffi – La stranezza (VINCITRICE)

Andrea Castorina, Marco Martucci, Laura Casalini – Esterno notte

Marta Maffucci, Carolina Ferrara – Il signore delle formiche

Massimiliano Nocente, Marcella Galeone – Le otto montagne

Tonino Zera, Maria Grazia Schirippa, Marco Bagnoli – L’ombra di Caravaggio