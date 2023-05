La cantante Elodie vince il Premio David di Donatello 2023 per la miglior canzone con il brano Proiettili (ti mangio il cuore) musica di Joan Thiele, Elisa Toffoli ed Emanuele Triglia. Testi e interpretazione di Elodie e Joan Thiele.

Elodie vince il David di Donatello 2023 per la miglior canzone

Dal Lumina Studios di Roma, sono andati in scena questa sera i Premi David di Donatello 2023, giunti alla 68esima edizione. L’appuntamento annuale con il grande cinema per la consegna degli ambitissimi premi in onda in diretta su Rai 1 è presentato dall’amatissimo conduttore Carlo Conti che per l’occasione è affiancato dalla bellissima Matilde Gioli, al suo debutto come co-conduttrice del premio.

I candidati

Tra le candidature in corsa per ritirare il premio come Miglior Canzone Originale c’erano:

Caro amore lontanissimo – Musica di Sergio Endrigo; Testi di Riccardo Senigallia; Interpretata da Marco Mengoni – Il colibrì

Culi culagni – Musica di Stefano Bollani; Testi di Luigi Malerba, Stefano Bollani; Interpretata da Stefano Bollani – Il pataffio

La palude – Musica e testi di Niccolò Falsetti, Giacomo Pieri, Alessio Ricciotti, Francesco Turbanti; Interpretata da Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Matteo Creatini – Margini

Proiettili (Ti mangio il cuore) – Musica di Joan Thiele, Elisa Toffoli, Emanuele Triglia; Testi e interpretazione di Elodie, Joan Thiele – Ti mangio il cuore

Se mi vuoi – Musica, testi e interpretazione di Diodato – Diabolik – Ginko all’attacco!

Video – Elodie trionfa ai David di Donatello 2023: le sue dichiarazioni

A trionfare è stata Elodie con Proiettili (Ti mangio il cuore). Nel ritirare il premio fasciata in un bellissimo abito creato dalla maison Valentino, la cantante che è anche attrice nel film di Pippo Mezzapesa, ha detto: “Non me l’aspettavo anche perché non vinco mai. La cosa che conta è incontrare persone generose e fare cose per bene”, ha detto la cantante che è anche attrice nel film di Pippo Mezzapesa ritirando il premio.