E’ tutto pronto per la 68a edizione del Premio David di Donatello, che ogni anno rende omaggio al miglior cinema italiano, sia ai film che ai loro protagonisti. La cerimonia di premiazione sarà trasmessa in diretta tv e la presenterà uno dei conduttori più amati del piccolo schermo e una delle giovani attrici più promettenti e gettonate del momento. Di seguito vi diciamo quando e dove vedere il Premio David Donatello 2023.

David di Donatello 2023: quando e dove vederlo

Organizzata dall’Accademia del Cinema Italiano, la cerimonia di premiazione del David di Donatello 2023 andrà in onda su Rai 1 Mercoledì 10 Maggio in prima serata, con inizio alle 21.30. Il programma viene trasmesso rigorosamente in diretta dagli Studi Lumina in Roma.

Molti gli ospiti, tra star italiane e straniere, che si avvicenderanno sul palco per premiare i vincitori. Sarà possibile seguire la serata anche in streaming e rivederla gratuitamente sul sito di RaiPlay.

I conduttori

A fare gli onori di casa alla cerimonia del Premio David di Donatello 2023 saranno il conduttore Carlo Conti e l’attrice Matilde Gioli.

Consegna dei David e candidature

Nel corso della serata del 10 Maggio verranno consegnati 25 David di Donatello, tra cui quello alla carriera e gli speciali.

Tra i film che hanno ricevuto più nomination ci sono Esterno notte (18) La stranezza e Le otto montagne (14 entrambi), Il signore delle formiche (11) e Nostalgia (9). Fra gli attori e le attrici in lizza per il premio come migliore attore/attrice protagonista e non protagonista, ci sono Benedetta Porcaroli, Penelope Cruz, Margherita Buy, Claudia Pandolfi, Ficarra e Picone, Barbara Ronchi, Luigi Lo Cascio, Alessandro Borghi, Luca Marinelli, Fabrizio Gifuni, Toni Servillo, Elio Germano e Giovanna Mezzogiorno.

Gli altri premi sono per la regia, la produzione, la sceneggiatura, la colonna sonora, la scenografia, i costumi, il trucco, l’acconciatura, il montaggio, il suono, gli effetti visivi vfx, il documentario e il cortometraggio. Un David speciale infine, verrà consegnato a Isabella Rossellini.