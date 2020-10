Daniele Di Lorenzo, un nuovo format per Real Time? “Lo condurrà un volto femminile”

Il suo nome è stato al centro del gossip per la sua storia travagliata con Elena Morali, compagna di Luigi Favoloso. In queste ore però sta circolando un’indiscrezione clamorosa secondo la quale Daniele Di Lorenzo starebbe lavorando ad un nuovo programma su Real Time. Un format tutto nuovo dedicato ai cambiamenti estetici. Il nodo da sciogliere, però, resta legato alla conduzione.

Si vocifera che ci sarà una donna anche se al momento non è stato avanzato nessun nome. Le registrazioni dovrebbero iniziare nei prossimi due mesi mentre per quanto riguarda la messa in onda si parla della primavera 2021. Gli addetti ai lavori già scommettono sul successo di questo format che potrebbe avere anche un buon riscontro sui social.

L’accordo è stato sottoscritto in gran segreto a Milano, città in cui il produttore cinematografico è di casa. Un bel colpo per Daniele che proprio in queste settimane è finito ancora una volta al centro della cronaca rosa. Pare proprio che fosse stata la presenza ingombrante di lui nella vita di Elena Morali a portare alla separazione con Favoloso. Proprio in questa settimana Elena ha rilasciato a noi di SuperGuida TV un’intervista in cui parla di Daniele.

Ha raccontato che Luigi non ha tutti i torti a non fidarsi di lui considerando le bugie che ha raccontato. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata poi la denuncia per sequestro di persona che Daniele avrebbe presentato le scorse settimane nei confronti di Favoloso.

Una situazione dai risvolti poco chiari anche perché Elena ci ha confidato di non sapere se la denuncia sia stata effettivamente fatta visto che non ha ricevuto alcuna notifica. Cosa ne pensate di questa vicenda? Elena è ancora innamorata di Daniele o è solo amicizia?