Daniele Alesini è il primo supercampione de l’Eredità. L’uomo è riuscito a indovinare la parola al gioco finale della ghigliottina portandosi a casa un ricco montepremi. Ma non è l’unica vincita: nei giorni precedenti si era già aggiudicato altre cifre. Scopriamo insieme quanto ha vinto e chi è.

L’Eredità, chi è il supercampione Daniele Alesini

Il 2 gennaio 2024 è iniziata una nuova stagione de l’Eredità. Il quiz show, condotto da Marco Liorni, è uno degli appuntamenti fissi del pre-serale di Rai1. Nella puntata andata in onda domenica 14 gennaio 2024, un concorrente ha vinto un ricco montepremi. Si tratta di Daniele Alesini che ha indovinato la parola al gioco finale della ghiolittina conquistando ben 190 mila euro. Il giovane, alla sua decima partecipazione e sesta ghigliottina, nei giorni precedenti si era aggiudicato già 95 mila euro. In totale la sua vincita è quindi di 285 mila euro in gettoni d’oro. È lui il primo supercampione di questa ventiduesima edizione. Molto emozionato, Marco Liorni lo ha abbracciato una volta indovinata la parola. “Mi tremano le mani e mi sento ti svenire. Non fatemi versare a me lo spumante che lo verso a terra“. Così sono state le due nuove professoresse a riempirgli il bicchiere con cui ha festeggiato la sua vincita.

Ma chi è e cosa fa nella vita? Daniele Alesini è nato a Foligno (in provincia di Perugia) ed ha 38 anni. È un medico oncologo che lavora all’Ospedale Santo Spirito in Sassia di Roma e quindi salva le persone. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha tre figli e ama viaggiare.

L’ultima ghigliottina

Nella puntata di domenica 14 gennaio, ha indovinato la parola vincente tra le cinque definizioni date. Ad unire insieme, ritorno, potere, sacco e posto era infatti la parola vuoto. L’Eredità, prodotto da Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Banijay, va in onda tutti i giorni alle 18.50 su Rai 1. Il programma è realizzato all’interno dello Studio 4 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi (ex Dear) a Roma.