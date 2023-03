Ricordate Daniela Rosati? Certamente sì, visto che la giornalista e conduttrice è stata per anni un noto della tv. Inoltre, come i più informati, sportivi e non, sicuramente ricorderanno, la Rosati è stata anche la moglie dell’ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani, precisamente dal 1993 al 1999. Da tempo, ve ne sarete accorti, la Rosati non appariva più sul piccolo schermo: ecco perché e qual è la scelta che le ha cambiato radicalmente la vita.

Daniela Rosati ospite a Oggi è un altro giorno: la sua nuova vita da suora laica

Ospite del talk pomeridiano di Rai Uno condotto da Serena Bortone Oggi è un altro giorno, Daniela Rosati si è raccontata alla sua intervistatrice e al pubblico. Ormai, rispetto a quella che abbiamo conosciuto negli anni ’90 e 2000, è un’altra persona.

Convertitasi al Cattolicesimo, adesso la ex conduttrice di Naturalmente bella e A tutto benessere, è una suora laica, una suora di Santa Brigida, per la precisione. Nel 2005 inoltre, ha fatto voto di castità: “all’inizio mi pesava – ha affermato – ma con l’aiuto del Signore si fa tutto”. Attualmente l’ex giornalista di Rete 4 e Rai vive in un convento svedese.

Il matrimonio finito con Adriano Galliani e i rapporti fra gli ex coniugi

Comprensibilmente, nel corso dell’intervista non potevano mancare riferimenti al matrimonio, ormai finito, con Adriano Galliani. In proposito Daniela ha detto che “Sono stati anni faticosi. Ogni tanto ci sentiamo. Non mi manca quell’agiatezza, ma le persone che frequentavo. Non ho mai avuto alimenti da Galliani, mi sono sempre mantenuta da sola. Mi è sempre piaciuto essere indipendente.”

La Fede, ha ricordato inoltre la ex conduttrice, l’ha aiutata a superare il trauma peggiore della sua esistenza. Molti anni fa infatti, la donna fu stuprata e picchiata dall’allora compagno (nulla a che vedere con Galliani!), che le fece anche perdere il bambino che aspettava. Oggi Daniela ha perdonato e si sente in pace con se stessa.